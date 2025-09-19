وليد صلاح الدين: تم إبلاغ اللاعبين بموقف الأهلي النهائي من العقود.. وحقيقة سفر زيزو

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف النادي من تجديد عقود اللاعبين.

وقال صلاح الدين في تصريحاته لقناة أون سبورت: "اتخذنا قرارا بعدم النظر في أي عقود ممتدة. لا يوجد شيء اسمه ترضية".

وأوضح "العقود التي تقترب من النهاية فقط هي ما سيتم النظر فيها. اللاعب لن يأتي للنادي ليطلب ولكن النادي سيقدم عرضه والقرار بيد اللاعب بعد ذلك بالموافقة أو الرفض".

وأكمل "تريزيجيه يتعرض للظلم والسب ومروان عطية يواجه ضغطا كبيرا. جميع اللاعبين التزموا ولم يعترض أي منهم على القرارات الصادرة مؤخرا".

وواصل "إمام عاشور يكمل بروتوكوا العلاج ونتمنى له الشفاء العاجل".

وكشف "زيزو سيعود إلى الملعب خلال أيام قليلة.. فهل يعقل أن يُقال إنه طلب السفر للعلاج في الخارج؟ هل الشد في العضلة الخلفية يتم علاجه خارج مصر؟"

واختتم "يتم استهلاكنا في الدفاع عن أمور غير منطقية ونحتاج لتصفية ذهننا لكرة القدم. نريد الهدوء والعمل وإن شاء الله القادم أفضل".

واستعاد الأهلي الانتصارات بالفوز 1-0 على سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمود حسن "تريزيجيه".

وارتقى الأهلي 6 مراكز بفضل الانتصار الذي غاب عن الفريق في آخر 3 جولات.

الفوز الثاني للأهلي جعله في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 10 نقاط في المركز الثامن وكلاهما له مباراة أقل.