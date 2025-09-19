العقدة مستمرة من 2013.. بادجي يقود سموحة للانتصار على حرس الحدود

حقق سموحة ثاني انتصارا صعبا على حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل هدف فوز الموج الأرزق بابي بادجي.

ورفع سموحة رصيده للنقطة العاشرة هذا الموسم في المركز السابع.

فيما توقف رصيد الحرس عند 8 نقاط من 6 مباريات وتعرض للهزيمة الثانية في آخر 3 مباريات.

ولم يخسر سموحة من حرس الحدود منذ 2013 في الدوري المصري ففاز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات.

وصف المباراة

الدقائق الأولى من اللقاء شهدت إصابة محمد أشرف "روقا" وخروجه اضطراريا وتعويضه بمحمد بيومي في وسط حرس الحدود بعد مرور ربع ساعة.

وألغت تقنية الفيديو هدفا سجله بابي بادجي في الدقيقة 23، لكن بعد 6 دقائق سجل السنغالي الهدف الأول والذي تم احتسابه.

عرضية من خالد الغندور ورأسية من المهاجم السنغالي سكنت الشباك لتعلن عن أول أهداف اللقاء.

في الشوط الثاني حاول لاعبو الحرس تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 84 احتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها محمد حمدي زكي وسددها أرضية تصدى لها أحمد ميهوب بسهولة.

وكاد عبده يحيى أن يسجل هدف تأكيد الانتصار لكن محمود الزنفلي منعها لينتهي اللقاء بفوز سموحة