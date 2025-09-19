العقدة مستمرة من 2013.. بادجي يقود سموحة للانتصار على حرس الحدود

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 22:55

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي- الزمالك - سموحة

حقق سموحة ثاني انتصارا صعبا على حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل هدف فوز الموج الأرزق بابي بادجي.

ورفع سموحة رصيده للنقطة العاشرة هذا الموسم في المركز السابع.

أخبار متعلقة:
أوجولا يقود سيراميكا كليوباترا للانتصار لأول مرة على سموحة في الدوري عمر الغنيمي يعلن عبر في الجول خوض انتخابات سموحة على منصب الرئيس عمر الغنيمي لـ في الجول: انتخابات سموحة نهاية العام في حالة وضع اللائحة الداخلية 14 من 50.. سموحة يتعادل مع بتروجت سلبيا

فيما توقف رصيد الحرس عند 8 نقاط من 6 مباريات وتعرض للهزيمة الثانية في آخر 3 مباريات.

ولم يخسر سموحة من حرس الحدود منذ 2013 في الدوري المصري ففاز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات.

وصف المباراة

الدقائق الأولى من اللقاء شهدت إصابة محمد أشرف "روقا" وخروجه اضطراريا وتعويضه بمحمد بيومي في وسط حرس الحدود بعد مرور ربع ساعة.

وألغت تقنية الفيديو هدفا سجله بابي بادجي في الدقيقة 23، لكن بعد 6 دقائق سجل السنغالي الهدف الأول والذي تم احتسابه.

عرضية من خالد الغندور ورأسية من المهاجم السنغالي سكنت الشباك لتعلن عن أول أهداف اللقاء.

في الشوط الثاني حاول لاعبو الحرس تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 84 احتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها محمد حمدي زكي وسددها أرضية تصدى لها أحمد ميهوب بسهولة.

وكاد عبده يحيى أن يسجل هدف تأكيد الانتصار لكن محمود الزنفلي منعها لينتهي اللقاء بفوز سموحة

سموحة حرس الحدود الدوري المصري
نرشح لكم
بعد هدفه ضد سيراميكا.. تريزيجيه يوجه رسالة لجماهير الأهلي سيد عبد الحفيظ: جلستي مع الخطيب؟ لا يوجد شيء رسمي حتى الآن مؤتمر علي ماهر: باقي الفرق تدافع أمام الأهلي لكننا هاجمنا.. ولن أتحدث على ركلة الجزاء مؤتمر النحاس: إهدار الفرص أمر إيجابي.. ولا يوجد ما يسمى عدم اقتناع بـ جراديشار وليد صلاح الدين: تم إبلاغ اللاعبين بموقف الأهلي النهائي من العقود.. وحقيقة سفر زيزو زد يقدم شكوى ضد التحكيم في مباراتي الإسماعيلي وبيراميدز تريزيجيه يعيد الأهلي لـ الانتصارات بفوز شاق على سيراميكا كليوباترا 20 مساهمة.. تريزيجيه يسجل للمباراة الثانية على التوالي مع الأهلي
أخر الأخبار
اسكواش – مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة 2 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر يايسله - عن "إشارة" خلف العودة بالنتيجة أمام الهلال.. والفخر بتحقيق المعجزة 14 دقيقة | سعودي في الجول
بعد هدفه ضد سيراميكا.. تريزيجيه يوجه رسالة لجماهير الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - عودة إندريك وغياب هاوسن وأرنولد أمام إسبانيول 20 دقيقة | الدوري الإسباني
سيد عبد الحفيظ: جلستي مع الخطيب؟ لا يوجد شيء رسمي حتى الآن 23 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر إنزاجي: هذا سبب التعادل مع أهلي جدة.. وعلينا التعلم من المباراة 24 دقيقة | سعودي في الجول
كما كشف في الجول - أحمد حسن يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر الثاني في المغرب 42 دقيقة | منتخب مصر
اسكواش – هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة سيدات 47 دقيقة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513758/العقدة-مستمرة-من-2013-بادجي-يقود-سموحة-للانتصار-على-حرس-الحدود