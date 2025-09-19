ماركا: مودريك يتدرب مع أوكرانيا لألعاب القوى.. وحلم لوس أنجلوس

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 22:44

كتب : FilGoal

مودريك - تشيلسي

يتدرب ميخايلو مودريك لاعب تشيلسي مع منتخب بلاده أوكرانيا لكن لألعاب القوى.

ويواجه مودريك خطر الإيقاف 4 أعوام بسبب تعاطيه المنشطات.

وبحسب صحيفة ماركا فإن مودريك يتدرب مع منتخب أوكرانيا لألعاب القوى ويستهدف المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس كعداء.

ووفقا للصحيفة سيتعين على مودريك اجتياز التصفيات الأوكرانية عام 2027 لإمكانية مشاركته في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وانضم مودريك إلى تشيلسي في شتاء 2023 قادما من شاختار دونتسك مقابل 70 مليون يورو.

ماذا حدث؟

خرجت صحيفة تريبونا الأوكرانية في وقت سابق لتؤكد أن تحليل العينة الأولى من مودريك كان إيجابيا.

وأفادت الصحيفة أن الجناح الاوكراني سيجري تحليلا لعينة أخرى قبل التأكد من إيجابيتها.

وأوضحت الصحيفة أن مدة الإيقاف تصل إلى 4 أعوام حال ثبوت إيجابية العينة.

وحدث الأمر ذاته مع بول بوجبا لاعب يوفنتوس السابق إذ ثبت تعاطيه للمنشاطت وتم إيقافه لمدة 4 أعوام قبل أن تتقلص إلى عامين.

وفسخ يوفنتوس عقد اللاعب الفرنسي بعد الحكم النهائي ضده بسنتين.

