زد يقدم شكوى ضد التحكيم في مباراتي الإسماعيلي وبيراميدز

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 22:20

كتب : FilGoal

هدف زيكو - بيراميدز - زد

قدم نادي زد شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم ضد التحكيم في مباراتي الفريق ضد الإسماعيلي وبيراميدز.

وكان زد قد خسر من بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وخص زد مباراة الفريق ضد بيراميدز إذ حسب بيان النادي أن حكم اللقاء محمد معروف تغاضى عن طرد أحمد سامي لاعب بيرامديز.

ووفقا لبيان النادي فيرى أن القرار كان كفيلا بتغيير مسار المباراة بشكل جذري وكذلك طرد محمد شوقي المدير الفني للفريق بشكل غير مبرر في صورة بدت استفزازية.

وطالب النادي من اتحاد الكرة مراجعة مباراة الفريق أمام بيراميدز وإعادة تقييم أداء طاقم التحكيم وخاصة الحكم محمد معروف في ضوء الحالات المثيرة للجدل.

واتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم تكرار هذه الأخطاء مستقبلا للمحافظة على تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وحقق بيراميدز 7 انتصارات ضد زد في جميع المسابقات عبر 8 مباريات تواجه خلالها الفريقين من قبل.

وأصبح بيراميدز في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، فيما ظل زد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

زد بيراميدز الإسماعيلي
