تريزيجيه يعيد الأهلي لـ الانتصارات بفوز شاق على سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 22:10

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

استعاد الأهلي الانتصارات بالفوز 1-0 على سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمود حسن "تريزيجيه".

وارتقى الأهلي 6 مراكز بفضل الانتصار الذي غاب عن الفريق في آخر 3 جولات.

الفوز الثاني للأهلي جعله في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 10 نقاط في المركز الثامن وكلاهما له مباراة أقل.

التشكيل

عاد ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

Yasser Ibrahim wearing a black goalkeeper jersey with white stripes and gloves, standing on a field. The jersey features the Al Ahly logo and sponsor logos including Etisalat and RAK Bank. Arabic text overlays list player names and team lineups.

فيما قاد عمرو السولية وسط سيراميكا كليوباترا أمام فريقه السابق.

Image

وصف المباراة

في الدقيقة 4 أرسل أشرف بنشرقي عرضية وحولها محمد شريف لكن محمد بسام كان في الموعد ثم شتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 10 أرسل بنشرقي عرضية جديدة وصلت لطاهر الذي تسلم الكرة بشكل خاطئ لتصل إلى بسام بسهولة.

وواصل بسام تألقه وتصدى لركلة حرة مباشرة سددها طاهر أرضية قوية وتحولت لركنية.

واهتزت الشباك بتسديدة من محمود حسن "تريزيجيه" بعد تمريرة ثنائية مع بنشرقي وانتهت بتصويبة مقوسة رائعة أعلنت أول أهداف الأهلي في اللقاء.

ووصل تريزيجيه للهدف العاشر مع الأهلي و20 مساهمة إجمالية في 109 مباراة بقميص الأهلي بجميع المسابقات.

وكاد تريزيجيه أن يضيف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن بسام تصدى لها بثبات في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 40 رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لسيراميكا بعد اعتراضات من لاعبي الضيف بداعي وجود دفع من ياسر إبراهيم لإسلام عيسى.

وفي الدقيقة 45+1 راوغ بنشرقي رجب نبيل وسدد كرة علت العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بقوة وسدد تريزيجيه كرة ارتطمت بالدفاع وتابعها شريف بتسديدة لكنها خرجت لركنية في الدقيقة 47.

وأكمل بسام تألقه وتصدى لتسديدة تريزيجيه الأرضية بعد تمهيد رائع من بنشرقي في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 62 أجرى عماد النحاس أول تغيير بمشاركة مصطفى العش بدلا من أحمد رمضان المصاب.

وشارك أيمن سعد "موكا" وأحمد بلحاج في الدقيقة 68 ضمن أولى تدخلات علي ماهر لتعزيز الهجوم بدلا من أوجولا ومروان عثمان.

وبعد 10 دقائق شارك حسين الشحات وأليو ديانج بدلا من تريزيجيه وشريف.

وشارك كريم وليد وكريم الدبيس ومحمد صادق في التدخلات الأخيرة لعلي ماهر بحثا عن التعادل.

وكاد كريم وليد أن يسجل التعادل بتسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات إذ التف وسدد كرة لكنها علت العارضة، مهدرا التعادل.

وأخيرا شارك عمر كمال ونيتس جراديشار بدلا من طاهر وبنشرقي في آخر تدخلات عماد النحاس الفنية.

ومنع بسام فرصة لجراديشار بعد عرضية أرضية رائعة من حسين الشحات وتحولت الكرة لركنية في الدقيقة 87.

ورفض إسلام عيسى الاستفادة من تخبط الدفاع وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن للشناوي في الدقيقة 89.

وسدد ديانج كرة أرضية ضعيفة في الدقيقة 90+4 لتنتهي المباراة بفوز الأهلي.

