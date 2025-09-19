20 مساهمة.. تريزيجيه يسجل للمباراة الثانية على التوالي مع الأهلي

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 21:34

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل بهدفه مع جمهور الأهلي

وصل محمود حسن "تريزيجيه" لهدفه العاشر مع الأهلي في جميع المسابقات.

وسجل الدولي المصري هدف تقدم الأهلي في الشوط الأول ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتقدم الأهلي بتسديدة رائعة من تريزيجيه في الدقيقة 27 بعد تمريرة ثنائية مع أشرف بنشرقي.

وسجل تريزيجيه مع الأهلي للمباراة الثانية علي التوالي إذ هز شباك إنبي في الجولة الماضية برأسية في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وجاءت أهداف تريزيجيه مع الأهلي بواقع 9 أهداف في الدوري بالإضافة لهدف في الكونفدرالية جاء ضد سيوي سبور في نهائي نسخة 2014.

الهدف التاسع لتريزيجيه في الدوري المصري جاء خلال المباراة رقم 64 بالمسابقة.

ووصل تريزيجيه لـ 109 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 10 مع الأهلي في جميع المسابقات.

تريزيجيه الأهلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
