20 مساهمة.. تريزيجيه يسجل للمباراة الثانية على التوالي مع الأهلي

وصل محمود حسن "تريزيجيه" لهدفه العاشر مع الأهلي في جميع المسابقات.

وسجل الدولي المصري هدف تقدم الأهلي في الشوط الأول ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتقدم الأهلي بتسديدة رائعة من تريزيجيه في الدقيقة 27 بعد تمريرة ثنائية مع أشرف بنشرقي.

بطريقة أكثر من رائعة.. تريزيجيه يفتتح التسجيل للأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا⚽️.. ويعتذر لجماهير الأهلي 🦅 pic.twitter.com/2CNu64wlGX — ON Sport (@ONTimeSports) September 19, 2025

وسجل تريزيجيه مع الأهلي للمباراة الثانية علي التوالي إذ هز شباك إنبي في الجولة الماضية برأسية في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وجاءت أهداف تريزيجيه مع الأهلي بواقع 9 أهداف في الدوري بالإضافة لهدف في الكونفدرالية جاء ضد سيوي سبور في نهائي نسخة 2014.

الهدف التاسع لتريزيجيه في الدوري المصري جاء خلال المباراة رقم 64 بالمسابقة.

ووصل تريزيجيه لـ 109 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 10 مع الأهلي في جميع المسابقات.