مؤتمر ألونسو: لا توجد ضمانات لعدم إشراك فالفيردي كظهير أيمن

رد تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد على مطالبة فيديريكو فالفيردي بعد لعبه في مركز الظهير الأيمن.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه إسبانيول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "من المؤكد أن كيليان مبابي سيغيب عن بعض المباريات، من المستحيل أن يلعب جميع المباريات".

وأضاف "عقوبة دين هاوسن؟ لست متفاجئا لكن كنت أتمنى قرارا مختلفا، دعونا نترك الأمر عند هذا الحد".

وأكمل "لا توجد ضمانات لعدم إشراك فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن".

وتابع "ربما يشارك الثنائي جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا ضد إسبانيول رغم تدربه لفترة قصيرة، سنرى".

وأنهى حديثه قائلا: "الفريق يعاني من الإهانات، منذ فترة طويلة وخرجت هذه الإهانات من السيطرة في عالم كرة القدم، علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع هذا وإلا سنتضرر".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة 12 نقطة.

بينما يأتي إسبانيول في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.