انتهت الدوري السعودي - أهلي جدة (3)-(3) الهلال.. تعادل مجنون

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة ضد الهلال في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------------------

أخبار متعلقة:
منافس بيراميدز - ديميرال جاهز لكلاسيكو الهلال وأهلي جدة إنزاجي: ندرس ضم مهاجم جديد للهلال بثنائية ثيو وداروين.. الهلال يفتتح مبارياته في دوري أبطال آسيا بالفوز على الدحيل منافس بيراميدز - يايسله يجهز ثنائي أهلي جدة قبل مواجهة الهلال

انتهت

ق 90 جووووول ميريح ديميرال يسجل الثالث.. تعادل في الوقت القاتل

ق 87 جوووول إيفان توني يقلص الفارق ويشعل المباراة

ق 78: جووووول إيفان توني بعد تحركه على القائم القريب ثم سدد الكرة في المرمى.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: جووووول مالكوم بعد تسديدة صاروخية من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سالم الدوسري.

ق 24: جووووول مالكوم بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية من داروين نونيز.

ق 12: جووووول ثيو هيرنانديز بعد تمريرة رائعة من مالكوم ثم سدد ثيو الكرة سكنت الشباك.

بداية المباراة

أهلي جدة الهلال الدوري السعودي
نرشح لكم
مؤتمر يايسله - عن "إشارة" خلف العودة بالنتيجة أمام الهلال.. والفخر بتحقيق المعجزة مؤتمر إنزاجي: هذا سبب التعادل مع أهلي جدة.. وعلينا التعلم من المباراة منافس بيراميدز - التعادل الأول منذ 4 أعوام.. أهلي جدة يتعادل مع الهلال بعد التأخر بثلاثية التشكيل - سالم الدوسري يقود هجوم الهلال.. وكيسيه في وسط أهلي جدة منافس بيراميدز - ديميرال جاهز لكلاسيكو الهلال وأهلي جدة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - الأهلي في مواجهة سيراميكا وقمة سعودية بمشاركة القائد حجازي.. نيوم يحقق انتصاره الثاني في الدوري السعودي على حساب الأخدود الكشف عن تفاصيل إصابة مدافع النصر 
أخر الأخبار
بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية في الدوري الإماراتي 7 دقيقة | الوطن العربي
مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا 25 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة يستضيف ريال سوسييداد في ملعب مونتجويك 27 دقيقة | الدوري الإسباني
هيثم شعبان: لا نستحق الخسارة أمام دجلة.. وأشكر اللاعبين على التأقلم في وقت قصير 28 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود والقنوات الناقلة 38 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش – مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر يايسله - عن "إشارة" خلف العودة بالنتيجة أمام الهلال.. والفخر بتحقيق المعجزة ساعة | سعودي في الجول
بعد هدفه ضد سيراميكا.. تريزيجيه يوجه رسالة لجماهير الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513750/انتهت-الدوري-السعودي-أهلي-جدة-3-3-الهلال-تعادل-مجنون