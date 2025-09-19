انتهت الدوري السعودي - أهلي جدة (3)-(3) الهلال.. تعادل مجنون
الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 20:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة ضد الهلال في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
---------------------------------------------
انتهت
ق 90 جووووول ميريح ديميرال يسجل الثالث.. تعادل في الوقت القاتل
ق 87 جوووول إيفان توني يقلص الفارق ويشعل المباراة
ق 78: جووووول إيفان توني بعد تحركه على القائم القريب ثم سدد الكرة في المرمى.
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 41: جووووول مالكوم بعد تسديدة صاروخية من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سالم الدوسري.
ق 24: جووووول مالكوم بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية من داروين نونيز.
ق 12: جووووول ثيو هيرنانديز بعد تمريرة رائعة من مالكوم ثم سدد ثيو الكرة سكنت الشباك.
بداية المباراة
