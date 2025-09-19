مباشر الدوري السعودي - أهلي جدة (1)-(3) الهلال.. جووووول إيفان توني

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة ضد الهلال في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------------------

أخبار متعلقة:
منافس بيراميدز - ديميرال جاهز لكلاسيكو الهلال وأهلي جدة إنزاجي: ندرس ضم مهاجم جديد للهلال بثنائية ثيو وداروين.. الهلال يفتتح مبارياته في دوري أبطال آسيا بالفوز على الدحيل منافس بيراميدز - يايسله يجهز ثنائي أهلي جدة قبل مواجهة الهلال

ق 78: جووووول إيفان توني بعد تحركه على القائم القريب ثم سدد الكرة في المرمى.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: جووووول مالكوم بعد تسديدة صاروخية من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سالم الدوسري.

ق 24: جووووول مالكوم بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية من داروين نونيز.

ق 12: جووووول ثيو هيرنانديز بعد تمريرة رائعة من مالكوم ثم سدد ثيو الكرة سكنت الشباك.

بداية المباراة

أهلي جدة الدوري السعودي الهلال
نرشح لكم
التشكيل - سالم الدوسري يقود هجوم الهلال.. وكيسيه في وسط أهلي جدة منافس بيراميدز - ديميرال جاهز لكلاسيكو الهلال وأهلي جدة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - الأهلي في مواجهة سيراميكا وقمة سعودية بمشاركة القائد حجازي.. نيوم يحقق انتصاره الثاني في الدوري السعودي على حساب الأخدود الكشف عن تفاصيل إصابة مدافع النصر  الموعد الأقرب لعودة بنزيمة لـ اتحاد جدة الكشف عن موقف نونيز من المشاركة أمام أهلي جدة دوري أبطال آسيا 2 – النصر ينتصر بخماسية في غياب رونالدو.. والوصل يفوز بسباعية
أخر الأخبار
ماركا: مودريك يتدرب مع أوكرانيا لألعاب القوى.. وحلم لوس أنجلوس 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
زد يقدم شكوى ضد التحكيم في مباراتي الإسماعيلي وبيراميدز 30 دقيقة | الدوري المصري
تريزيجيه يعيد الأهلي لـ الانتصارات بفوز شاق على سيراميكا كليوباترا 40 دقيقة | الدوري المصري
20 مساهمة.. تريزيجيه يسجل للمباراة الثانية على التوالي مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
الجمعية العمومية لـ الأهلي توافق على تعديلات اللائحة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر ألونسو: لا توجد ضمانات لعدم إشراك فالفيردي كظهير أيمن ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي - أهلي جدة (1)-(3) الهلال.. جووووول إيفان توني ساعة | سعودي في الجول
أبطال إفريقيا – البدري يعود مع أهلي طرابلس بتعادل سلبي أمام بطل بنين 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513750/استراحة-الدوري-السعودي-أهلي-جدة-0-3-الهلال-نهاية-الشوط-الأول