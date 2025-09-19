أبطال إفريقيا – البدري يعود مع أهلي طرابلس بتعادل سلبي أمام بطل بنين
الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 20:27
كتب : FilGoal
عاد أهلي طرابلس الليبي بقيادة حسام البدري بتعادل سلبي من أرض دادجي البنيني في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.
وقاد البدري أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي الموسم الماضي والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
وأقيم اللقاء في ملعب كيجي في العاصمة التوجولية لومي.
وبدأ الفريق المشوار بتعادل سلبي قبل لقاء الإياب في طرابلس بليبيا يوم 27 سبتمبر الجاري.
ولم يشهد اللقاء أي فرص محققة طيلة 90 دقيقة لينتهي بالتعادل السلبي.
وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من نهضة بركان المغربي وكارا التوجولي.
ويأمل أهلي طرابلس بقيادة البدري الوصول لمرحلة المجموعات لأول مرة منذ موسم 2017 والتي وصل حينها لربع النهائي.
