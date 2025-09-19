التشكيل - سالم الدوسري يقود هجوم الهلال.. وكيسيه في وسط أهلي جدة

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أهلي جدة.

ويواجه الهلال غريمه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وعاد داروين نونيز للتشكيل الأساسي بعد الجلوس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد الدحيل.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: ياسين بونو

الدفاع: حمد اليامي - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - ثيو هيرنانديز

الوسط: ناصر الدوسري - روبن نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري - داروين نونيز - مالكوم

وعلى الجانب الآخر أعلن الألماني ماتياس يايسله تشكيل فريقه أهلي جدة.

وقرر يايسله إشراك ماتيوس جونسالفيس بدلا من فراس البريكان الذي خاض المباراة السابقة ضد ناساف الأوزبكي.

وأتي التشكيل على النحو التالي:

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - زكريا هوساوي

الوسط: فرانك كيسيه - إنزو ميلو - زياد الجهني

الهجوم: ماتيوس جونسالفيس - إيفان توني - رياض محرز