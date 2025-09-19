مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) سيراميكا.. بنشرقي يهدر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 10 نقاط وحقق الفوز في آخر 3 مباريات.

تشكيل الأهلي - عودة ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلي أمام سيراميكا تشكيل سيراميكا - السولية يقود الوسط ضد الأهلي.. ولاكاي يبدأ في الهجوم تقرير برتغالي: فيتوريا قد يعود لمصر من بوابة الأهلي خبر في الجول - كيروش يعتذر لـ الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

ق 45+1: تسديدة من بنشرقي بعد مرواغة تعلو العارضة

ق 40: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا

ق 28: تسديدة قوية من تريزيجيه من خارج الـ 18 يتصدى لها بسام بثبات

ق 26: جووول تريزيجيه يسجل الأول بتسديدة رائعة

ق 17: بسام يتصدى لتسديدة أرضية من طاهر من ركلة حرة مباشرة

ق 10: عرضية بنشرقي وطاهر يتسلم الكرة لكنها تطول منه لتصل لبسام

ق 4: عرضية من بنشرقي وتسديدة شريف يتصدى لها بسام

بداية اللقاء

