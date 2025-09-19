انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) سيراميكا.. عودة الأحمر للانتصارات
الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 19:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.
فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 10 نقاط وحقق الفوز في آخر 3 مباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 89: إسلام عيسى يسدد كرة بعد تحبط دفاغي وتمر بجوار القائم
ق 87: عرضية حسين وتسديدة جراديشار لكن بسام يتألق ويتصدى
ق 84: تغييران جديدان للأهلي
ق 81: كريم وليد كاد أن يسجل بتسديدة قوية دون رقابة من داخل منطقة الجزاء لكنها تعلو العارضة
ق 72: مشاركة الشحات وديانج بدلا من تريزيجيه وشريف
ق 62: تغيير للأهلي بمشاركة العش بدلا من رمضان
ق 56: تمهيد على الطائر من بنشرقي وتسديدة قوية من تريزيجيه يتصدى لها بسام على مرتين
ق 47: تسديدة من تريزيجيه تصل لشريف داخل الـ 18 ويسدد وترتطم بالمدافع وتخرج لركنية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: تسديدة من بنشرقي بعد مرواغة تعلو العارضة
ق 40: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا
ق 28: تسديدة قوية من تريزيجيه من خارج الـ 18 يتصدى لها بسام بثبات
ق 26: جووول تريزيجيه يسجل الأول بتسديدة رائعة
ق 17: بسام يتصدى لتسديدة أرضية من طاهر من ركلة حرة مباشرة
ق 10: عرضية بنشرقي وطاهر يتسلم الكرة لكنها تطول منه لتصل لبسام
ق 4: عرضية من بنشرقي وتسديدة شريف يتصدى لها بسام
بداية اللقاء