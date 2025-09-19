انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) سيراميكا.. عودة الأحمر للانتصارات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 10 نقاط وحقق الفوز في آخر 3 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

انتهت

ق 89: إسلام عيسى يسدد كرة بعد تحبط دفاغي وتمر بجوار القائم

ق 87: عرضية حسين وتسديدة جراديشار لكن بسام يتألق ويتصدى

ق 84: تغييران جديدان للأهلي

ق 81: كريم وليد كاد أن يسجل بتسديدة قوية دون رقابة من داخل منطقة الجزاء لكنها تعلو العارضة

ق 72: مشاركة الشحات وديانج بدلا من تريزيجيه وشريف

ق 62: تغيير للأهلي بمشاركة العش بدلا من رمضان

ق 56: تمهيد على الطائر من بنشرقي وتسديدة قوية من تريزيجيه يتصدى لها بسام على مرتين

ق 47: تسديدة من تريزيجيه تصل لشريف داخل الـ 18 ويسدد وترتطم بالمدافع وتخرج لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة من بنشرقي بعد مرواغة تعلو العارضة

ق 40: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا

ق 28: تسديدة قوية من تريزيجيه من خارج الـ 18 يتصدى لها بسام بثبات

ق 26: جووول تريزيجيه يسجل الأول بتسديدة رائعة

ق 17: بسام يتصدى لتسديدة أرضية من طاهر من ركلة حرة مباشرة

ق 10: عرضية بنشرقي وطاهر يتسلم الكرة لكنها تطول منه لتصل لبسام

ق 4: عرضية من بنشرقي وتسديدة شريف يتصدى لها بسام

بداية اللقاء