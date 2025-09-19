مران الزمالك - عودة أحمد ربيع للتدريبات.. وراحة لـ بيزيرا

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 19:36

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد ربيع - الزمالك

شارك أحمد ربيع لاعب الفريق في جزء من التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة.

ومنح الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا راحة لجوان بيزيرا لاعب الفريق من تدريبات الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الجونة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وأعطى الجهاز الفني راحة لبيزيرا من التدريبات بعد وفاة جدته خاصة أنه سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وألقى يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق على ملعب الكلية الحربية.

ووجه البلجيكي التهنئة للاعبين بعد الانتصار على الإسماعيلي وطالبهم بمواصلة الانتصارات وبذل أقصى مجهود للحفاظ على صدارة الدوري.

وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية في مباراة الإسماعيلي الماضية للاعبين وتحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركو بصورة أساسية أمام الإسماعيلي تدريبات استشفائية خلال المران تحت قيادة راؤول لوبيز مدرب الأحمال.

وخاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة الإسماعيلي تدريبات بدنية قوية وفنية وخططية تحت قيادة فيريرا وجهازه المعاون قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة مصغرة في نهاية المران.

وكان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

بينما يأتي الجونة في المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط.

جوان بيزيرا الزمالك الدوري المصري الجونة الإسماعيلي
