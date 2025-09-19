يحدث لأول مرة.. دجلة يحقق فوزه الرابع تواليا ويرتقى للمركز الثالث على حساب طلائع الجيش

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 19:11

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

حقق وادي دجلة فوزه الرابع على التوالي بالانتصار على طلائع الجيش في الجولة السابعة بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد السلام.

سجل فرانك بولي هدف اللقاء الوحيد.

ولأول مرة في تاريخ وادي دجلة يحقق الفريق 4 انتصارات متتالية في الدوري المصري، إذ حقق 3 انتصارات متتالية في 3 مناسبات آخرها في موسم 2015-16.

أخبار متعلقة:
الثالث على التوالي.. وادي دجلة يفوز على كهرباء الإسماعيلية برباعية مدرب وادي دجلة: تفاجئت من جمهور الزمالك.. ولا أعرف كيف سأقابل الأهلي مران الزمالك - فيريرا يصحح أخطاء دجلة ويرفع الحمل البدني تحضيرا لـ المصري "أخطأت وأتقبل عقوبة النادي الكبيرة".. الونش يعتذر عما بدر منه خلال مواجهة وادي دجلة

الفوز رفع رصيد دجلة لـ 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، فيما ظل طلائع الجيش في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.

وصف المباراة

استحوذ وادي دجلة على الكرة مبكرا وتقدم بهدف كمال أبو الفتوح في الدقيقة 16 لكن الهدف ألغي بداعي وجود خطأ.

وكاد إسماعيل أجورو أن يسجل الهدف الأول للجيش لكن تسديدته ارتطمت بالمدافع وخرجت لركنية في الدقيقة 37.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني تألق عمرو حسام في التصدي لتسديدة أجورو في الدقيقة 47.

في الدقائق الأخيرة حاول دجلة تهديد مرمى الجيش وبالفعل من تمريرة طولية من ميس كاندروب مهدها سيف تقا أودعها البديل فرانك بولي في الشباك مسجلا أول أهداف اللقاء.

وتعاطف القائم الأيسر لعمرو حسام مع الغزلان ومنع تصويبة محمد هاني من سكون شباكه، لينتهي اللقاء بفوز دجلة.

طلائع الجيش الدوري المصري وادي دجلة
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) سيراميكا.. الشوط الثاني مران الزمالك - عودة أحمد ربيع للتدريبات.. وراحة لـ بيزيرا تشكيل سيراميكا - السولية يقود الوسط ضد الأهلي.. ولاكاي يبدأ في الهجوم تشكيل الأهلي - عودة ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلي أمام سيراميكا الكونفدرالية - طريق المصري.. الاتحاد الليبي يعود بتعادل سلبي من إثيوبيا أمام ولايتا ديتشا خدمة في الجول - واحدة مؤجلة لديسمبر.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 8 للدوري المصري انتهت الدوري - وادي دجلة (1)-(0) طلائع الجيش.. فوز الغزلان "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
أخر الأخبار
مباشر الدوري السعودي - أهلي جدة (0)-(0) الهلال.. بداية المباراة 12 دقيقة | سعودي في الجول
أبطال إفريقيا – البدري يعود مع أهلي طرابلس بتعادل سلبي أمام بطل بنين 44 دقيقة | الوطن العربي
التشكيل - سالم الدوسري يقود هجوم الهلال.. وكيسيه في وسط أهلي جدة 52 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) سيراميكا.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
ماريسكا: استبعاد سترلينج وديساسي؟ الحياة صعبة ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - عودة أحمد ربيع للتدريبات.. وراحة لـ بيزيرا ساعة | الدوري المصري
يحدث لأول مرة.. دجلة يحقق فوزه الرابع تواليا ويرتقى للمركز الثالث على حساب طلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
محارب صحراء جديد.. لوكا زيدان يمثل منتخب الجزائر بدلا من فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513744/يحدث-لأول-مرة-دجلة-يحقق-فوزه-الرابع-تواليا-ويرتقى-للمركز-الثالث-على-حساب-طلائع-الجيش