يحدث لأول مرة.. دجلة يحقق فوزه الرابع تواليا ويرتقى للمركز الثالث على حساب طلائع الجيش

حقق وادي دجلة فوزه الرابع على التوالي بالانتصار على طلائع الجيش في الجولة السابعة بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد السلام.

سجل فرانك بولي هدف اللقاء الوحيد.

ولأول مرة في تاريخ وادي دجلة يحقق الفريق 4 انتصارات متتالية في الدوري المصري، إذ حقق 3 انتصارات متتالية في 3 مناسبات آخرها في موسم 2015-16.

الفوز رفع رصيد دجلة لـ 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، فيما ظل طلائع الجيش في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.

وصف المباراة

استحوذ وادي دجلة على الكرة مبكرا وتقدم بهدف كمال أبو الفتوح في الدقيقة 16 لكن الهدف ألغي بداعي وجود خطأ.

وكاد إسماعيل أجورو أن يسجل الهدف الأول للجيش لكن تسديدته ارتطمت بالمدافع وخرجت لركنية في الدقيقة 37.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني تألق عمرو حسام في التصدي لتسديدة أجورو في الدقيقة 47.

في الدقائق الأخيرة حاول دجلة تهديد مرمى الجيش وبالفعل من تمريرة طولية من ميس كاندروب مهدها سيف تقا أودعها البديل فرانك بولي في الشباك مسجلا أول أهداف اللقاء.

فرانك بولي يخطف هدف لفريق وادي دجلة في شباك طلائع الجيش ⚽️ pic.twitter.com/pT9LpkZcVl — ON Sport (@ONTimeSports) September 19, 2025

وتعاطف القائم الأيسر لعمرو حسام مع الغزلان ومنع تصويبة محمد هاني من سكون شباكه، لينتهي اللقاء بفوز دجلة.