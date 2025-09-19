محارب صحراء جديد.. لوكا زيدان يمثل منتخب الجزائر بدلا من فرنسا

أعلنت منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتغيير الجنسية الرياضية للاعبين تعلن تمثيل لوكا زيدان لمنتخب الجزائر.

لوكا زيدان النادي : غرناطة

ومثل نجل زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية من قبل منتخب فرنسا.

وحصل لوكا زيدان على بطولة يورو تحت 17 عاما في 2015.

ويلعب لوكا زيدان في مركز حراسة المرمى في فريق غرناطة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وشارك الحارس البالغ من العمر 27 عاما في 4 مباريات واستقبلت شباكه 10 أهداف ولم يحافظ عليها في أي مباراة.

وبدأ لوكا زيدان مسيرته الكروية في ريال مدريد وتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى وصل للفريق الأول.

وانتقل لوكا إلى راسينج سانتاندير على سبيل الإعارة في صيف 2019 قبل أن يرحل نهائيا إلى رايو فايكانو في 2020.

ورحل لوكا إلى إيبار بعد عامين ثم انتقل إلى غرناطة في 2024 مقابل نصف مليون يورو.

وتوج لوكا زيدان ببطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والإسباني مع ريال مدريد.