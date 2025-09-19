تشكيل سيراميكا - السولية يقود الوسط ضد الأهلي.. ولاكاي يبدأ في الهجوم

يبدأ عمرو السولية في وسط سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة أمام الأهلي من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في الثامنة مساءً في ختام الجولة.

ويبدأ فاخري لاكاي في هجوم سيراميكا، فيما يتواجد كريم وليد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح ثلاثي الأهلي السابق على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - محمد عادل.

الوسط: عمرو السولية - إبراهيم محمد - إسلام عيسى - مروان عثمان - صديق أوجولا.

الهجوم: فاخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - محمد مغربي - خالد عبد الفتاح - كريم وليد - كريم الدبيس - محمد صادق - أيمن سعد "موكا" - محمد رضا - أحمد بلحاج.

ويحتل الأهلي المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 10 نقاط وحقق الفوز في آخر 3 مباريات.