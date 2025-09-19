تشكيل الأهلي - عودة ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلي أمام سيراميكا

عاد ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلي بعد تعافيه الإصابة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في الثامنة مساءً في ختام الجولة.

ويقود مروان عطية بجوار محمد علي بن رمضان وسط الأهلي في غياب أليو ديانج عن التشكيل الأساسي إذ يتواجد كبديل.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – محمد شريف - أشرف بنشرقي

وعلى مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - ياسين مرعي – عمر كمال – أحمد رضا – نيتس جراديشار – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – مصطفى العش – أليو ديانج

ويحتل الأهلي المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 10 نقاط وحقق الفوز في آخر 3 مباريات.