مؤتمر أموريم: مانشستر يونايتد أكثر ناد يواجه الضغوط في العالم

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

شدد روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد على أن ناديه هو أكثر من يواجه الضغوط في العالم.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "من المهم جدا قرب تعافي ليساندرو مارتينيز من الإصابة، عندما تمر بإصابة مثل هذه فإن مرحلة التعافي تمر بسرعة ثم تأتي فترة مملة".

أخبار متعلقة:
تقرير: أموريم لا يزال يحظى بدعم إدارة مانشستر يونايتد يورو المولدوفي؟ مانشستر سيتي يدمر يونايتد بثلاثية في الدربي سيتي يعلن غياب مرموش عن لقاء مانشستر يونايتد.. وتفاصيل الإصابة ديلي ميل: طرابزون يتفق مع مانشستر يونايتد على استعارة أونانا

وأضاف "في هذه المرحلة المملة تشعر وكأنك لا تنتقل إلى الخطوة التالية، افتقدنا عدوانية مارتينيز كثيرا، لكنه موجود في كل اجتماع ونحن بحاجة إليه في هذا الفريق".

وأكمل "أليخاندرو جارناتشو ليس لاعبنا الآن، أنا أركز على لاعبي فريقي فقط".

وتابع "مانشستر يونايتد ربما يواجه ضغوطا أكثر من أي ناد في العالم، كنت أنتقد بشدة الطريقة التي نلعب بها الموسم الماضي، الآن أعتقد أننا نلعب بشكل جيد".

وأنهى حديثه قائلا: "نحتاج فقط أن نكون حسما، نحن في وضع أفضل مقارنة بالعام الماضي، لكن نحتاج للفوز".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

بينما يأتي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

روبن أموريم مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي تشيلسي
نرشح لكم
ماريسكا: استبعاد سترلينج وديساسي؟ الحياة صعبة محارب صحراء جديد.. لوكا زيدان يمثل منتخب الجزائر بدلا من فرنسا شراكة بين قنوات أبو ظبي الرياضية وستارز بلاي لبث الدوري الإيطالي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - الأهلي في مواجهة سيراميكا وقمة سعودية موقعة عبد الستار صبري ومدرب الزمالك السابق.. مورينيو وبنفيكا وتاريخ يعيد نفسه بعد 25 عاما موسم انفجار راشفورد؟ برشلونة يضرب نيوكاسل بهدفين جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب انتهت في دوري الأبطال - نيوكاسل (1)-(2) برشلونة
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سيراميكا.. بداية اللقاء 4 دقيقة | الدوري المصري
ماريسكا: استبعاد سترلينج وديساسي؟ الحياة صعبة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - عودة أحمد ربيع للتدريبات.. وراحة لـ بيزيرا 19 دقيقة | الدوري المصري
يحدث لأول مرة.. دجلة يحقق فوزه الرابع تواليا ويرتقى للمركز الثالث على حساب طلائع الجيش 44 دقيقة | الدوري المصري
محارب صحراء جديد.. لوكا زيدان يمثل منتخب الجزائر بدلا من فرنسا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل سيراميكا - السولية يقود الوسط ضد الأهلي.. ولاكاي يبدأ في الهجوم ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - عودة ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلي أمام سيراميكا ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أموريم: مانشستر يونايتد أكثر ناد يواجه الضغوط في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513740/مؤتمر-أموريم-مانشستر-يونايتد-أكثر-ناد-يواجه-الضغوط-في-العالم