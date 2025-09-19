مؤتمر أموريم: مانشستر يونايتد أكثر ناد يواجه الضغوط في العالم

شدد روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد على أن ناديه هو أكثر من يواجه الضغوط في العالم.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "من المهم جدا قرب تعافي ليساندرو مارتينيز من الإصابة، عندما تمر بإصابة مثل هذه فإن مرحلة التعافي تمر بسرعة ثم تأتي فترة مملة".

وأضاف "في هذه المرحلة المملة تشعر وكأنك لا تنتقل إلى الخطوة التالية، افتقدنا عدوانية مارتينيز كثيرا، لكنه موجود في كل اجتماع ونحن بحاجة إليه في هذا الفريق".

وأكمل "أليخاندرو جارناتشو ليس لاعبنا الآن، أنا أركز على لاعبي فريقي فقط".

وتابع "مانشستر يونايتد ربما يواجه ضغوطا أكثر من أي ناد في العالم، كنت أنتقد بشدة الطريقة التي نلعب بها الموسم الماضي، الآن أعتقد أننا نلعب بشكل جيد".

وأنهى حديثه قائلا: "نحتاج فقط أن نكون حسما، نحن في وضع أفضل مقارنة بالعام الماضي، لكن نحتاج للفوز".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

بينما يأتي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.