شراكة بين قنوات أبو ظبي الرياضية وستارز بلاي لبث الدوري الإيطالي

أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية شراكتها مع منصة ستارز بلاي لتغطية الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الرابعة من الكالتشيو الليلة بمواجهة ليتشي ضد كالياري.

ووفقا لبيان قنوات أبو ظبي الرياضية فإن التغطية الشاكلة للدوري الإيطالي تشكل برامج خاصة واستوديوهات تحليلية وتعليق متميز.

الشراكة تجمع بين حقوق بث وخبرات أبو ظبي للإعلام في الإنتاج والبث.

وكانت منصة "شاشا" الكويتية قد أعلنت منذ أيام حصولها أيضا على حقوق بث الدوري الإيطالي.

الحقوق تشمل 15 دولية عربية وإقليمية إلى جانب الكويت، بينهم مصر وعمان والأردن وسوريا وليبيا واليمن وفلسطين والسودان وجنوب السودان وإيران، وبعض دول شمال إفريقيا وفقا لما تم إعلانه.

ويتصدر نابولي بقيادة أنطونيو كونتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط التساوي مع يوفنتوس.

بينما يأتي كريمونيزي وأودينيزي في المركزي الثالث والرابع بنفس الرصيد 7 نقط.