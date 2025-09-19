خدمة في الجول - واحدة مؤجلة لديسمبر.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 8 للدوري المصري

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

جماهير غزل المحلة

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتبدأ الجولة يوم الإثنين المقبل بلقاء فاركو ضد المصري في استاد السويس الجديد.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف.

يذكر أن مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز مؤجلة للثالث من ديسمبر المقبل.

وإليكم جدول مباريات الجولة الثامنة

الإثنين 22 سبتمبر

فاركو × المصري – الخامسة مساءً – السويس الجديد

بتروجت × غزل المحلة – الثامنة مساءً – المقاولون العرب

زد × الاتحاد السكندري – الثامنة مساءً – القاهرة

الثلاثاء 23 سبتمبر

حرس الحدود × الأهلي – الخامسة مساءً – الكلية الحربية

الزمالك × الجونة – الثامنة مساءً – القاهرة

طلائع الجيش × المقاولون العرب – الثامنة مساءً – جهاز الرياضة

الأربعاء 24 سبتمبر

إنبي × الإسماعيلي – الخامسة مساءً – المقاولون العرب

سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت – الثامنة مساءً – هيئة قناة السويس

البنك الأهلي × وادي دجلة – الثامنة مساءً – القاهرة

الأربعاء 3 ديسمبر

كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز – الثامنة مساءً – الإسماعيلية

احجز التذاكر من هنا

الدوري المصري تذكرتي
