انتهت الدوري - وادي دجلة (1)-(0) طلائع الجيش.. فوز الغزلان

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 16:58

كتب : FilGoal

محمود دياسطي - وادي دجلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وادي دجلة ضد طلائع الجيش بمسابقة الدوري.

ويلعب وادي دجلة أمام طلائع الجيش بعد قليل ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

لمتابعة مباراة وادي دجلة ضد طلائع الجيش دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
الأسرع في التاريخ.. هالاند يصل للهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري على حساب الاتحاد خبر في الجول - كيروش يعتذر لـ الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه منافس بيراميدز - ديميرال جاهز لكلاسيكو الهلال وأهلي جدة

انتهت

ق 90: القائم يمنع تسديدة محمد هاني لاعب الجيش

ق 86: جوووول أوووول. فراتك بولي يسجل الأول لدجلة برأسية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 17: هدف غير محتسب لدجلة بداعي وجود خطأ

بداية اللقاء

الدوري المصري وادي دجلة طلائع الجيش
نرشح لكم
يحدث لأول مرة.. دجلة يحقق فوزه الرابع تواليا ويرتقى للمركز الثالث على حساب طلائع الجيش تشكيل سيراميكا - السولية يقود الوسط ضد الأهلي.. ولاكاي يبدأ في الهجوم تشكيل الأهلي - عودة ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلي أمام سيراميكا الكونفدرالية - طريق المصري.. الاتحاد الليبي يعود بتعادل سلبي من إثيوبيا أمام ولايتا ديتشا خدمة في الجول - واحدة مؤجلة لديسمبر.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 8 للدوري المصري "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول محمد يوسف لـ في الجول: اعتذرت لـ الاتحاد السكندري بعد التشاور مع الخطيب عبد الستار صبري لـ في الجول: لم أتوقع عودة مورينيو لبنفيكا.. وأرشح له لاعبان مصريان
أخر الأخبار
يحدث لأول مرة.. دجلة يحقق فوزه الرابع تواليا ويرتقى للمركز الثالث على حساب طلائع الجيش 17 دقيقة | الدوري المصري
محارب صحراء جديد.. لوكا زيدان يمثل منتخب الجزائر بدلا من فرنسا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل سيراميكا - السولية يقود الوسط ضد الأهلي.. ولاكاي يبدأ في الهجوم 46 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - عودة ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلي أمام سيراميكا 49 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أموريم: مانشستر يونايتد أكثر ناد يواجه الضغوط في العالم 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - طريق المصري.. الاتحاد الليبي يعود بتعادل سلبي من إثيوبيا أمام ولايتا ديتشا ساعة | الدوري المصري
شراكة بين قنوات أبو ظبي الرياضية وستارز بلاي لبث الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - واحدة مؤجلة لديسمبر.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 8 للدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513736/مباشر-الدوري-وادي-دجلة-1-0-طلائع-الجيش-القائم-يمنع-التعادل