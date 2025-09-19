انتهت الدوري - وادي دجلة (1)-(0) طلائع الجيش.. فوز الغزلان

يحدث لأول مرة.. دجلة يحقق فوزه الرابع تواليا ويرتقى للمركز الثالث على حساب طلائع الجيش

تشكيل سيراميكا - السولية يقود الوسط ضد الأهلي.. ولاكاي يبدأ في الهجوم

تشكيل الأهلي - عودة ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلي أمام سيراميكا

الكونفدرالية - طريق المصري.. الاتحاد الليبي يعود بتعادل سلبي من إثيوبيا أمام ولايتا ديتشا

خدمة في الجول - واحدة مؤجلة لديسمبر.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 8 للدوري المصري

"ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول

محمد يوسف لـ في الجول: اعتذرت لـ الاتحاد السكندري بعد التشاور مع الخطيب

عبد الستار صبري لـ في الجول: لم أتوقع عودة مورينيو لبنفيكا.. وأرشح له لاعبان مصريان