انتهت الدوري - وادي دجلة (1)-(0) طلائع الجيش.. فوز الغزلان
الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 16:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وادي دجلة ضد طلائع الجيش بمسابقة الدوري.
ويلعب وادي دجلة أمام طلائع الجيش بعد قليل ضمن الجولة السابعة من المسابقة.
لمتابعة مباراة وادي دجلة ضد طلائع الجيش دقيقة بدقيقة من هنا.
انتهت
ق 90: القائم يمنع تسديدة محمد هاني لاعب الجيش
ق 86: جوووول أوووول. فراتك بولي يسجل الأول لدجلة برأسية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 17: هدف غير محتسب لدجلة بداعي وجود خطأ
بداية اللقاء
