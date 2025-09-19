"ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول

وجه محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي رسالة إلى آدم وطني وكيل إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر.

إمام عاشور النادي : الأهلي

وبات آدم وطني وكيلا لإمام عاشور في الوقت الحالي، وكان الأهلي قد أصدر قرارا بعدم التعامل مع ذلك الوكيل بسبب تصريحاته خلال صفقة وسام أبو علي.

وقال يوسف عبر :"رسالتي إلى آدم وطني وكيل اللاعبين أن ما حدث في صفقتي انتقال محمد عبد المنعم ووسام أبو علي لن يتكرر مع إمام عاشور أو غيره".

وأضاف "اللاعب الذي يرتبط بعقد ممتد لن يرحل سوى بشروط الأهلي أو نهاية تعاقده".

وطني كان وسيطا في صفقتي انتقال محمد عبد المنعم إلى نيس، ووسام أبو علي إلى كولومبو سكرو.

ويمتد تعاقد إمام عاشور مع الأهلي حتى عام 2028.

آدم وطني قال في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "نعم وقعت عقد وكالة مع إمام عاشور، إمام هو أفضل لاعب في مصر وإفريقيا وضع في اعتبارك أنه تم التعاقد معه من قبل ميتيلاند (أحد أفضل أقسام الاستقطاب في أوروبا) وعودته إلى مصر كانت خيار إمام وليست فشلا".

وتابع "الكثير من الأندية ترغب في ضم إمام عاشور، الفكرة ليست أن أجلب 20 عرضا للأهلي، بل أن أجد المشروع المناسب للاعب. واستغرق الأمر وقتا أطول من المتوقع بسبب إصابته".

وشدد "إمام أفضل لاعب بفارق كبير في مصر وإفريقيا عن أي لاعب آخر. يجب أن يتم احترامه في كل الجوانب سواء المالية أو التعامل معه واحترامه، الأهلي لديه وسيلة التواصل بي إذا أراد التجديد مع إمام عاشور يمكنه الاتصال بي".

وأوضح وكيل اللاعب "لسنا في حالة استعجال على تجديد تعاقد إمام عاشور، اللاعب قيمة كبيرة ومرة أخرى هو أفضل لاعب في مصر بفارق واضح عن أقرب لاعب، أستطيع جلب 10 عروض من الدوريات الخمسة الكبرى ومن السعودية له بكل سهولة، والأهلي لم يعرض علينا أي شيء حتى الآن"

أما عن قرار الأهلي بعدم التعامل معه فأجاب "لا أهتم بقرار الأهلي. أنا أمثل اللاعب التعامل معي أو لا هو مجرد عدم احترام للاعب. لهذا السبب أقول إن إمام يجب أن يحصل على الاحترام الذي يستحقه".

وواصل "لقد جلبت 650 مليون جنيه مصري هذا العام للنادي الأهلي ولم أطلب قرشا واحدا. أنا أقاتل من أجل لاعبي، مع احترام النادي بالطبع".

وتابع آدم وطني "إذا كان بإمكاني مساعدة الأهلي فسأفعل. لكني أهتم أولا بلاعبي، وإذا كان بإمكاني استخدام قوتي لمنحهم حياة رائعة وفرصا مهنية أفضل فسأفعل ذلك".

وأضاف "إذا كان الخيار الأفضل لأي منهم هو البقاء في الأهلي فسأخبرهم، وإذا لم يكن كذلك، فعلى النادي أن يحترم ذلك".

واختتم آدم وطني تصريحاته "الأندية الكبيرة لا تمنع اللاعبين. عندما أراد رونالدو مغادرة مدريد فتح فلورنتينو بيريز الأبواب، وكذلك الأمر مع بنزيمة".

وأعلن الأهلي إصابة إمام عاشور بفيروس A وذلك بعدما ظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وأوضح الأهلي أن إمام عاشور حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وأن اللاعب سيستمر في المستشفى لمزيد من الاطمئنان عليه، على أن يتم تحديد برنامج علاجي له لتنفيذه خلال أيام.

إمام عاشور شارك لأول مرة هذا الموسم بقميص الأهلي ضد إنبي يوم الأحد في آخر عشر دقائق، وذلك بعد عودته من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وعقب المباراة نُقل اللاعب إلى المستشفى وتم حجزه بعد ثبوت إصابته بعدوى خطيرة.

وكان الأهلي قد تعادل مع إنبي بهدف لكل فريق على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد ست نقاط من خمس مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.