عبد الستار صبري لـ في الجول: لم أتوقع عودة مورينيو لبنفيكا.. وأرشح له لاعبان مصريان

يعتبر عبد الستار صبري نجم المنتخب المصري ونادي بنفيكا البرتغالي السابق، أن جوزيه مورينيو عاد لنادي بنفيكا "وش السعد" عليه.

صبري الذي انضم من باوك اليوناني إلى بنفيكا البرتغالي في يناير 2000 لمع كنحم للفريق وبجواره بوبورسكي: "طلب نادي بنفيكا ضمي بسبب ما قدمته مع باوك، كنت لاعبا أملك الحرية في الوسط والهجوم وهو ما لفت أنظار النادي البرتغالي".

ويحكي عبد الستار في حديث خاص مع FilGoal.com: "مورينيو لم يكن يملك الخبرات وقت توليه مسؤولية بنفيكا، ودخل في أزمات عديدة مع عدد من اللاعبين، خاصة أنه تولى المنصب وسط الموسم".

وأكمل "لويس فان جال هو من رشح مورينيو لتولي تدريب بنفيكا بنفيكا في المرة الأولى خلفا لـ يوب هاينكس، وبالفعل حصل على خبرة من بنفيكا لأنه نادي كبير".

ونفى صبري رواية مورينيو عن أنه عقد 7 جلسات معه منتقدا إياه بسبب تمركزه الخاطئ ووقوعه في مصيدة التسلل: "جلست مع مورينيو مرتين فقط، الأولى أخبرني فيها طريقة اللعب، وقام بتغيير مركزي لأكون جناح على الخط، وهو عكس طريقة اللعب تحت قيادة يوب هاينكس الذي كان يمنحني الحرية للعب في العمق، وهو الأساس الذي تعاقد به بنفيكا معي قادما من باوك اليوناني".

ويكمل "أما الجلسة الثانية معه فكانت بطلب مني لأن طريقة اللعب لم تناسبني، ولكنه أخبرني أن هذه هي الطريقة وعليّ أن ألتزم بها دون نقاش".

ويضيف النجم السابق لمنتخب مصر المتوج بأمم إفريقيا 1998: "مورينيو نرجسي، وكان له العديد من الأزمات مع عدد من اللاعبين مثل دروجبا، وإيتو، ولكن بدأت شخصيته تتغير بعد كل تلك المشاكل، وبالتأكيد تحدث روي كوستا رئيس بنفيكا معه لفهم متطلبات العمل في الوقت الحالي".

كان مورينيو قد عمل مساعدًا لبوبي روبسون ولويس فان خال في برشلونة، لكنه لم يمتلك أي خبرة كمدير فني.

وتولى جوزيه مورينيو مسؤولية بنفيكا في 20 سبتمبر عام 2000، في أول تجربة له كمدرب رئيسي في مسيرته، لتستمر شهرين ونصف فقط.

مورينيو انتقل بعدها لتدريب بورتو وإنتر وتشيلسي، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وأخيرا تجربتين مع روما وفنربشخة قبل العودة إلى بنفيكا الذي شهد تجربته الأولى كرجل أول,

صبري رد معلقا على عودة مورينيو "مورينيو عاد لأحد أعظم أندية لعالم، ولديه الطموح للانطلاق من جديد كما حدث في المرة الأولى".

ولكن نجم بنفيكا السابق لم يتوقع عودة مورينيو: "توقعت عودة مورينيو إلى بورتو، وليس بنفيكا، لأنه لم يستمر معه فترة طويلة، بعكس بورتو الذي توج معه بالعديد من الألقاب وأبرزها دوري الأبطال"و

وعن حقيقة انضمامه للجهاز الفني لروما بصحبة مورينيو، كشف صبري "وكيل مورينيو جواو تحدث معي للانضمام للجهاز الفني لمورينيو في روما، لأكون مدربا خاصا لتطوير مهارات اللاعبين".

ولم يقطع صبري علاقته بعد بنادي بنفيكا، قائلاً "سأزور بنفيكا قريبا بدعوة رسمية من النادي، بعد تواصل الرئيس التنفيذي للنادي معي لزيارة النادي".

وأتم حديثه عن اللاعب المصري الذي يمكنه اللعب تحت قيادة مورينيو في بنفيكا "أرشح إبراهيم عادل للانضمام لبنفيكا، وكذلك زياد سعودي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر مواليد 2009، فهو يشبه إبراهيم عادل في طريقة لعبه".