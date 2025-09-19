خبر في الجول - كيروش يعتذر لـ الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه

أبلغ البرتغالي كارلوس كيروش إدارة النادي الأهلي باعتذاره عن عدم قبول مهمة تدريب الفريق.

ويتولى كيروش حاليا تدريب منتخب سلطنة عمان.

وحسبما علم فإن كارلوس كيروش أبلغ الأهلي باعتذاره عن عدم قبول مهمة تدريب الفريق نظرا لارتباطه بخوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم مع منتخب عمان.

ويستعد كيروش ليقادة منتخب عمان خلال الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم بين يومي 8 و14 أكتوبر المقبل.

ويلعب منتخب عمان ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبي الإمارات وقطر.

وجاءت مباريات المجموعة الأولى:

الأربعاء 8 أكتوبر

عمان x قطر

6:00 مساءً

السبت 11 أكتوبر:

الإمارات x عمان

8:15 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر:

قطر x الإمارات

8:15 مساءً.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسبق لكيروش تدريب 4 منتخبات عربية طوال مسيرته التدريبية.

وقاد كيروش منتخبات: مصر والإمارات والسعودية وقطر.

وقاد كيروش منتخب مصر لوصافة كأس إفريقيا، وودع المرحلة النهائية من تصفيان كأس العالم 2022 بالخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد خلفا لخوسيه ريبيرو المدرب الإسباني الذي تمت إقالته عقب الخسارة من بيراميدز بثنائية.

ويتولى حاليا عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

يحتل الأهلي حاليا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.