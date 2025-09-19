تقرير برتغالي: فيتوريا قد يعود لمصر من بوابة الأهلي

قد يعود روي فيتوريا للتدريب في مصر مجددا من بوابة الأهلي بحسب تقارير صحفية برتغالية.

روي فيتوريا رحل عن تدريب باناثينايكوس اليوناني، ليضعه الأهلي ضمن الأسماء المطروحة لتدريب الفريق.

وبحسب موقع sportinforma البرتغالي، فإن روي فيتوريا قد يعود إلى التدريب في مصر من بوابة الأهلي بعدما تولى تدريب منتخب مصر سابقا.

وأوضحت التقارير ذاتها أن فيتوريا ينتظر تجربة جديدة بعد رحيله عن تدريب باناثانيكوس اليوناني الذي يرغب في التعاقد مع فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال السابق.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق ان إدارة الأهلي استفسرت من قادة الفريق الدوليين عن رأيهم في إمكانية التعاقد مع المدرب البرتغالي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود حسن تريزيجيه.

ورحب قادة الفريق بالخطوة وأيدوها من واقع سابق تعاملهم مع المدرب في منتخب مصر.

الأهلي بدأ التواصل على الفور مع روي فيتوريا بشكل ودي، لكن صاحب الـ55 عاما غير مقتنع بفكرة العودة للتدريب في مصر حتى الآن، خصوصا وأنه أنهى تجربة مؤخرا في اليونان.

من جهة الأهلي، فإن النادي سيستمر في محاولة إقناع المدرب مع دراسة اختيارات أخرى مطروحة.

روي فيتوريا تولى تدريب باناثانيكوس يوم 31 أكتوبر الماضي، وقادهم في 43 مباراة وخلالها فاز الفريق بـ 23 مباراة وتعادل في 9 وخسر 11.

وكان روي فيتوريا مدربا لمنتخب مصر قبل حسام حسن، لكن تمت إقالته عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2024 من دور الـ16 أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد خلفا لخوسيه ريبيرو المدرب الإسباني الذي تمت إقالته عقب الخسارة من بيراميدز بثنائية.

ويتولى حاليا عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

يحتل الأهلي حاليا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.