برشلونة يعلن الملعب المستضيف لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 13:09

كتب : FilGoal

أعلن نادي برشلونة رسميا عن عودته لخوض مباراته أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي.

ولعب برشلونة الموسم الماضي على نفس الملعب، في ظل تجديد ملعب كامب نو.

وخاض برشلونة هذا الموسم أول 3 مباريات في الدوري على ملعب يوهان كرويف في ظل انشغال ملعب لويس كومبانيس، وعدم الانتهاء من أعمال ستاد كامب نو.

ويلتقي برشلونة أمام باريس سان جيرمان يوم 1 أكتوبر المقبل، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف برشلونة في بيانه "يواصل النادي العمل بشكل مكثف للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو في الأشهر المقبلة."

وأضاف النادي الكاتالوني "يرغب نادي برشلونة في توجيه الشكر لأعضائه ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم طوال هذه العملية المعقدة والمثيرة مثل العودة إلى سبوتيفاي كامب نو الجديد."

وأتم بيان برشلونة "سوف يعلن النادي قريبا عن الجدول الزمني والتاريخ المحدد لبدء عملية بيع التذاكر، سواء للأعضاء أو عامة الناس."

وكان برشلونة حقق الفوز على حساب نيوكاسل في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويستعد برشلونة لمواجهة خيتافي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

