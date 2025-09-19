الاتحاد السكندري لـ في الجول: يوسف على رأس 3 مرشحين لاختيار المدرب الجديد

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 13:08

كتب : هاني العوضي

كشف مصدر من نادي الاتحاد السكندري آخر تطورات ملف اختيار المدرب الجديد للفريق.

وأنهى الاتحاد السكندري تعاقده مع أحمد سامي بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وقال مصدر من الاتحاد لـFilGoal.com :"فتحنا خطوط اتصال مع الثلاثي محمد يوسف وتامر مصطفى وطارق مصطفى بهدف التوصل لاتفاق مع أحد منهم لتولي تدريب الفريق".

ويتولى محمد يوسف منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي.

فيما لا يرتبط طارق مصطفى بأي ناد بعد رحيله عن تدريب البنك الأهلي.

كذلك خاض تامر مصطفى آخر تجاربه مع الإسماعيلي ولا يرتبط بأي تعاقد حاليا.

وأصبح أحمد سامي ثالث مدرب يقال هذا الموسم في الدوري المصري بعد طارق مصطفى من البنك الأهلي وخوسيه ريبيرو من الأهلي.

وتولى سامي مهمة تدريب زعيم الثغر في الصيف عقب رحيل مجدي عبد العاطي.

وحقق الاتحاد فوزا وحيدا في أول 7 جولات وتعادل في مباراتين وخسر 4.

ويحتل الفريق المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.

ويستعد الاتحاد للقاء زد يوم 22 سبتمبر الجاري في الجولة الثامنة.

