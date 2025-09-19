إيدي هاو: تعرضنا للعقاب من برشلونة.. وقدمنا أداءً شجاعا

عبر إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام برشلونة.

وسقط نيوكاسل على ملعبه أمام برشلونة بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرح هاو عقب المباراة: "نتيجة مخيبة للآمال، كنا حاضرين بقوة في المباراة، أشعر بخيبة أمل لأننا لم نسجل الهدف الأول عدما أتيحت لنا فرص للتسجيل."

وأكمل "قدمنا ​​أداءً قويًا وشجاعًا، لكن ربما افتقرنا إلى الجودة اللازمة لتحقيق الفوز."

وأضاف "أردنا خلق مباراة صعبة ولعب كرة حماسية أمام برشلونة، وأعتقد أننا حققنا ذلك ولكن لم نستطع استغلال الضغط."

وتابع "كانت الفرص حاضرة في الشوط الأول، ولكن ضد فرق كهذه لن تحصل على الكثير منها. وتعرضنا للعقاب."

وأضاف "كان بإمكاننا تقديم الأفضل في كلا الهدفين الذين تلقناهم، أشعر بخيبة أمل لأنه سُمح له بتمرير الكرة العرضية في الهدف الأول، وأشعر بخيبة أمل من كيفية وصول الكرة إليه في الهدف الثاني."

راشفورد سجل هدفي برشلونة في الدقيقتين 58 و67، بينما قلص أنتوني جوردون الفارق في الدقيقة 90.

وأتم "قدمنا أداءً جيدًا، وجهدًا كبيرًا، ولكن هذه الليالي لا تُصبح ساحرة إلا إذا فزنا بها، لكننا سنتعلم ونطور أدائنا، واصلنا اللعب حتى النهاية، ولكنهم أداروا الوقت الإضافي ببراعة، كنا متلهفين للكرة لكننا لم نستطع انتزاعها منهم."