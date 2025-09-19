إيدي هاو: تعرضنا للعقاب من برشلونة.. وقدمنا أداءً شجاعا

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 12:56

كتب : FilGoal

إيدي هاو - مدرب نيوكاسل

عبر إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام برشلونة.

وسقط نيوكاسل على ملعبه أمام برشلونة بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرح هاو عقب المباراة: "نتيجة مخيبة للآمال، كنا حاضرين بقوة في المباراة، أشعر بخيبة أمل لأننا لم نسجل الهدف الأول عدما أتيحت لنا فرص للتسجيل."

أخبار متعلقة:
موسم انفجار راشفورد؟ برشلونة يضرب نيوكاسل بهدفين راشفورد: من الممتع اللعب لبرشلونة.. ونريد الفوز بدوري الأبطال مؤتمر فليك: هناك فارق كبير بيني وبين جوارديولا.. وسنرى نسخة رائعة من راشفورد

وأكمل "قدمنا ​​أداءً قويًا وشجاعًا، لكن ربما افتقرنا إلى الجودة اللازمة لتحقيق الفوز."

وأضاف "أردنا خلق مباراة صعبة ولعب كرة حماسية أمام برشلونة، وأعتقد أننا حققنا ذلك ولكن لم نستطع استغلال الضغط."

وتابع "كانت الفرص حاضرة في الشوط الأول، ولكن ضد فرق كهذه لن تحصل على الكثير منها. وتعرضنا للعقاب."

وأضاف "كان بإمكاننا تقديم الأفضل في كلا الهدفين الذين تلقناهم، أشعر بخيبة أمل لأنه سُمح له بتمرير الكرة العرضية في الهدف الأول، وأشعر بخيبة أمل من كيفية وصول الكرة إليه في الهدف الثاني."

راشفورد سجل هدفي برشلونة في الدقيقتين 58 و67، بينما قلص أنتوني جوردون الفارق في الدقيقة 90.

وأتم "قدمنا أداءً جيدًا، وجهدًا كبيرًا، ولكن هذه الليالي لا تُصبح ساحرة إلا إذا فزنا بها، لكننا سنتعلم ونطور أدائنا، واصلنا اللعب حتى النهاية، ولكنهم أداروا الوقت الإضافي ببراعة، كنا متلهفين للكرة لكننا لم نستطع انتزاعها منهم."

دوري أبطال أوروبا برشلونة نيوكاسل
نرشح لكم
برشلونة يعلن الملعب المستضيف لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال فليك: تجنبنا نتيجة الموسم الماضي أمام موناكو.. وراشفورد يمنحنا خيارات أكثر راشفورد: من الممتع اللعب لبرشلونة.. ونريد الفوز بدوري الأبطال كونتي: من المستحيل الفوز أمام مانشستر سيتي بـ10 لاعبين جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية الأسرع في التاريخ.. هالاند يصل للهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مباشر الدوري - وادي دجلة (0)-(0) طلائع الجيش.. هدف غير محتسب 29 دقيقة | الكرة المصرية
"ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 45 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: لا أعلم مدى جاهزية رودري لمباراة أرسنال 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف لـ في الجول: اعتذرت لـ الاتحاد السكندري بعد التشاور مع الخطيب ساعة | الكرة المصرية
عبد الستار صبري لـ في الجول: لم أتوقع عودة مورينيو لبنفيكا.. وأرشح له لاعبان مصريان ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كيروش يعتذر لـ الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه ساعة | الكرة المصرية
تقرير برتغالي: فيتوريا قد يعود لمصر من بوابة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر سلوت: صلاح كان ممتعا أمام أتليتكو.. وإيزاك يشعر بالإرهاق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513726/إيدي-هاو-تعرضنا-للعقاب-من-برشلونة-وقدمنا-أداء-شجاعا