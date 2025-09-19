"خلصت الحكاية".. كابوريا لاعب الزمالك والمصري السابق يعلن اعتزاله

أعلن أحمد موسى "كابوريا" لاعب الزمالك والمصري السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

أحمد موسى كابوريا النادي : معتزل

وخاض كابوريا آخر تجاربه مع نادي جمهورية شبين.

كما أعلن كابوريا نيته التوجه لمجال التدريب عقب اعتزال كرة القدم.

وكتب كابوريا عبر حسابه على فيسبوك: "خلصت الحكاية.. الحمد لله بعد رحلة ومحطات سنوات سعيدة فى الملاعب. اليوم تنتهى مسيرتى كلاعب وأعلن إعتزالى لعب كرة القدم التى لن تخرج من قلبى أبدآ"

"شكرآ للجميع...بداية من غزل شبين مرورآ بالمقاصة والنادى المصرى البورسعيدى الذى كان من أعظم محطاتى بارتباطى بجمهوره وشعبه العاشق للكرة"

"وقوفآ لنادى الزمالك العظيم الذى شرفت لتمثيله ولو يومآ واحدآ..واستكمالا بالمقاولون والاتحاد السكندرى وطلائع الجيش ونادى (زد) وختامآ بجمهورية شبين... ممثلا لمنتخب مصر العسكرى".

"نلتقى مجددا فى عالم التدريب بكل شغف ومتشوق للقاء الجمهور مجددا مرة أخرى من المنابر الفنية".

وبدأ كابوريا مسيرته مع نادي غزل شبين بالقسم الثاني قبل أن ينتقل لمصر المقاصة.

وخاض كابوريا تجربته الأفضل مع المصري إذ أفضل صانع أهداف في الدوري موسم (2015-2016) حين صنع 12 هدفا وسجل 6 مع المصري.

كابوريا (32 عاما) انضم إلى الزمالك قادما من المصري في صيف 2017، لكنه خرج معارا إلى الاتحاد السكندري وطلائع الجيش لاحقا.

ثم لعب كابوريا لنادي المقاولون العرب ومنه إلى زد وبروكسي وجمهورية شبين الذي ختم معه مسيرته.