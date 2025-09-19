فليك: تجنبنا نتيجة الموسم الماضي أمام موناكو.. وراشفورد يمنحنا خيارات أكثر

يعتبر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، أن الفوز في المباراة الافتتاحية في دوري الأبطال نتيجة جيدة، بعد خسارتها الموسم الماضي.

وحقق برشلونة الفوز على حساب نيوكاسل بنتيجة 2-1 في افتتاحية مباريات الفريقين بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح فليك في تصريحات عقب الفوز أمام نيوكاسل: "كانت أجواءً رائعة، رأينا كيف يلعب نيوكاسل بحماسٍ كبير وهذا ما توقعناه. كنا واثقين من أنفسنا وآمنّا بنقاط قوتنا."

وأكمل "من المهم جدًا حصد ثلاث نقاط من بداية الموسم، خسرنا العام الماضي أمام موناكو، وهذه النتيجة تساعدنا على التحسن أكثر فأكثر."

وخسر برشلونة المواجهة الافتتاحية بالموسم الماضي أمام موناكو بهدفين لهدف، قبل أن يستعيد تألقه ويحتل المركز الثاني بمرحلة الدوري.

وسجل راشفورد هدفي برشلونة في الدقيقتين 58 و67، بينما قلص أنتوني جوردون الفارق في الدقيقة 90.

وتعليقا على تألق راشفورد، رد فليك "دائمًا ما نرى هذا من راشفورد في التدريبات، وقد رأيناه اليوم، أنا سعيد من أجله. "

وتابع "في الهجوم، لدينا العديد من اللاعبين الجيدين، وراشفورد واحد منهم، سعيد بوجوده، إنه يمنحنا خياراتٍ أكثر في المباراة، ومن الرائع وجوده معنا."

وأتم "هذان الهدفان سيساعدان ماركوس كثيرًا في المرحلة القادمة، من المهم جدًا أن يتمتع بالثقة وأن يشعر بأنه بخير".

