ريبيرو مرشح لتدريب الرجاء المغربي

دخل الإسباني خوسيه ريبيرو ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الرجاء المغربي.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد 3 أشهر فقط من تولي المهمة.

وبحسب شبكة idiskitimes الجنوب إفريقية، فإن خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي السابق مرشح لتدريب الرجاء المغربي.

وأوضحت الشبكة ذاتها أن الألماني جوزيف زينباور مدرب شبيبة القبائل، والجنوب إفريقي فاضلو دافيدس أيضا ضمن المرشحين لخلافة التونسي لسعد الشابي في تدريب الرجاء.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

ويقدم لكم FilGoal.com كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.

لعب ريبيرو مع الأهلي 7 مباريات

الأهلي × إنتر ميامي 0-0

الأهلي × بالميراس 0-2

الأهلي × بورتو 4-4

الأهلي × مودرن سبورت 2-2

الأهلي × فاركو 4-1

الأهلي × غزل المحلة 0-0

الأهلي × بيراميدز 0-2

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

