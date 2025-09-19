راشفورد: من الممتع اللعب لبرشلونة.. ونريد الفوز بدوري الأبطال

عبر ماركوس راشفورد عبر سعادته بقيادة برشلونة للفوز على حساب نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

وقال راشفورد في تصريحات عقب المباراة "اللعب مع برشلونة تجربة رائعة، لطالما كنتُ من أشد المعجبين ببرشلونة."

وسجل راشفورد هدفين في فوز فريقه على نيوكاسل 2-1 في افتتاحية مواجهات الفريقين بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف راشفورد "يريد المشجعون رؤية الفريق يفوز ويلعب كرة قدم جيدة، ولكن هذا ليس ملعبًا سهلًا، كان الشوط الأول حذرًا ومن الصعب جدًا اللعب ضد هذا الفريق."

وأكمل "أنا متحمس للغاية، جودة الفريق تُثير حماسي، من الممتع جدًا اللعب مع هؤلاء اللاعبين."

وعن هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة، رد: "إنه مدرب من الطراز الرفيع، ومدير فني رائع."

وأتم حديثه عن طموحات برشلونة في دوري أبطال أوروبا: "الفوز به فقط، لا شيء آخر يشغل بالنا، ونعلم مدى صعوبة المنافسة."

وتوج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات من قبل بالتساوي مع ليفربول وبايرن ميونيخ، فيما يحمل ريال مدريد الرقم القياسي للفرق المتوجة بالبطولة.

راشفورد سجل هدفي برشلونة في الدقيقتين 58 و67، بينما قلص أنتوني جوردون الفارق في الدقيقة 90.