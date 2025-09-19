كونتي: من المستحيل الفوز أمام مانشستر سيتي بـ10 لاعبين

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

يعتبر أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي أنه من المستحيل لفريقه الفوز أمام مانشستر سيتي منقوصا العدد.

وخسر نابولي أمام مانشستر سيتي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح كونتي في تصريحات عقب المباراة: "من الصعب اللعب أمام مانشستر سيتي 11 ضد 11، وبعد 20 دقيقة يصبح الأمر مستحيلا بـ 10 لاعبين".

وأكمل نابولي المباراة منقوصا بعد طرد جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 21.

وعن صحة البطاقة الحمراء رد "صراحة، لم أرَ الموقف، لقد دُمّرت المباراة بسبب هذه البطاقة الحمراء، لا أعلم إن كان قرارًا صائبًا. الحكم اتخذ القرار وعلينا تقبّله."

وأضاف كونتي "كنا جيدين دفاعيا، وليس لدي ما أقوله للاعبين، كانوا ملتزمين وجيدين".

وتابع "لو استمر الوضع 11 ضد 11، لرأيت مباراة أخرى".

كما أثنى على منافسه "مانشستر سيتي فريق رائع، وعلينا التعافي والاستعداد للمباراة القادمة."

وعن استبدال كيفن دي برويين بعد البطاقة الحمراء؟ "كان هذا هو الخيار الوحيد الذي كان بإمكاني اتخاذه، كنتُ آسفًا جدًا له لأنها مباراة ضد فريقه السابق، لكن كيفن كان متفهمًا تمامًا. لم يكن أمامي سوى هذا القرار".

ولعب دي بروين لمدة 26 دقيقة قبل استبداله ونزول الأوروجوياني أليفيرا لتعويض النقص العددي في الدفاع.

وأتم "علينا التفكير في المباراة القادمة في الدوري، وأعتقد أننا قادرون على تقديم أداء جيد في دوري أبطال أوروبا."

