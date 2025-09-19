مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - الأهلي في مواجهة سيراميكا وقمة سعودية
الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 10:39
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة السابعة من مباريات الدوري المصري بـ مواجهات أبرزها الأهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا.
كما يلتقي أهلي جدة أمام الهلال في قمة الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
ويمكنك الاطلاع على مواعيد مباريات اليوم 19 سبتمبر والقنوات الناقلة من هنا
الدوري المصري
الأهلي × سيراميكا كليوباترا 8 مساءً عبر قناة On Sport 1
سموحة × حرس الحدود 8 مساءً عبر قناة On Sport 2
وادي دجلة × طلائع الجيش 5 مساءً عبر قناة On Sport 1
الدوري الإسباني
ريال بيتيس × ريال سوسيداد 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 3
الدوري الفرنسي
أولمبيك ليون × أنجيه 9:45 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 4
الدوري السعودي
الأهلي × الهلال 9 مساءً عبر قناة ثمانية
