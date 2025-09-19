موسم انفجار راشفورد؟ برشلونة يضرب نيوكاسل بهدفين

وأخيرا وصل ماركوس راشفورد الذي انتظره برشلونة منذ استعارته قادما من مانشستر يونايتد.

تغلب النادي الكتالوني على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1 في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

راشفورد سجل هدفي برشلونة في الدقيقتين 58 و67، بينما قلص أنتوني جوردون الفارق في الدقيقة 90.

المباراة شهدت تألقا قويا من جوان جارسيا حارس مرمى البلوجرانا.

وأبعد جارسيا هدفا محققا من هارفي بارنز في الدقيقة 24.

وقص راشفورد شريط الأهداف برأسية في الدقيقة 58 بعد عرضية من جول كوندي.

وفي الدقيقة 63 أجرى إيدي هاو مدرب نيوكاسل 3 تبديلات، بنزول جو ويلوك وجاكوب ميرفي وماليك ثياو، بدلا من أنتوني إيلانجا وجولينتون وفابيان شار.

ومن خارج المنطقة، سجل راشفورد هدفا رائعا بتسديدة متقنة في الدقيقة 67.

وأتى فيران توريس وأندرياس كريستنسن بدلا من روبرت ليفاندوفسكي وباو كوبارسي في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 81 أتى داني أولمو وإريك جارسيا بدلا من ماركوس راشفورد وجيرارد مارتين.

وقلص أنتوني جوردون الفارق في الدقيقة 90 بهدف رائع بعد تمريرة من جاكوب ميرفي.

وبذلك ينضم برشلونة إلى 14 فريقا حققوا الفوز في أول جولة، حيث يحتل المركز الثاني عشر بفارق الأهداف.

