جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي سعادته بالفوز على نابولي في أولى جولات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وانتصر سيتي بنتيجة 2-0 على نابولي بفضل ثنائية إرلينج هالاند وجيريمي دوكو.

وقال جوارديولا عبر TNT سبورتس: "انطلاقة ممتاز في دوري أبطال أوروبا، لعبنا أغلب أوقات المباراة ضد 10 لاعبين، والفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع، واجهتهم كثيرا في دوري الأبطال، المرونة والتركيز، أنا معجب بهم كثيرا".

وأضاف "أنا ممتن للغاية، مررنا بأسبوع صعب، في البداية دربي مانشستر ثم نابولي، والآن لدينا تحدي قوي للغاية يوم الأحد ضد أرسنال لكننا سنذهب بشعور رائع".

وأتم "دوكو في المساحات الصغيرة لا يمكن إيقافه، هو رائع حقا".

سجل هدفي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند في الدقيقة 56، قبل أن يضيف جيريمي دوكو الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد مرور رائع من دفاع نابولي.

ولعب نابولي المباراة منقوصا منذ الدقيقة 21 بعد طرد جيوفاني دي لورينزو إثر عرقلة إيرلينج هالاند على حدود منطقة الجزاء.