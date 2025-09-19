جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 01:03

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي وتوتنام

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي سعادته بالفوز على نابولي في أولى جولات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وانتصر سيتي بنتيجة 2-0 على نابولي بفضل ثنائية إرلينج هالاند وجيريمي دوكو.

وقال جوارديولا عبر TNT سبورتس: "انطلاقة ممتاز في دوري أبطال أوروبا، لعبنا أغلب أوقات المباراة ضد 10 لاعبين، والفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع، واجهتهم كثيرا في دوري الأبطال، المرونة والتركيز، أنا معجب بهم كثيرا".

وأضاف "أنا ممتن للغاية، مررنا بأسبوع صعب، في البداية دربي مانشستر ثم نابولي، والآن لدينا تحدي قوي للغاية يوم الأحد ضد أرسنال لكننا سنذهب بشعور رائع".

وأتم "دوكو في المساحات الصغيرة لا يمكن إيقافه، هو رائع حقا".

سجل هدفي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند في الدقيقة 56، قبل أن يضيف جيريمي دوكو الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد مرور رائع من دفاع نابولي.

ولعب نابولي المباراة منقوصا منذ الدقيقة 21 بعد طرد جيوفاني دي لورينزو إثر عرقلة إيرلينج هالاند على حدود منطقة الجزاء.

ونجح هالاند في الوصول لـ 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا خلال 49 مباراة، كأسرع لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم.

وكان الهولندي رود فان نيستلروي أسرع لاعب يصل لـ50 هدفا خلال 62 مباراة، قبل أن يكسر هالاند رقمه القياسي.

ونجح جوارديولا في الفوز أمام أنطونيو كونتي ليتعادل معه في المواجهات المباشرة، حيث سبق وأن فاز المدرب الإيطالي 4 مرات، فيما نجح بيب اليوم في تحقيق فوزه الرابع أمامه.

كما واصل نابولي رقمه السلبي على الملاعب الإنجليزية، حيث لم يسبق له الفوز أمام منافس إنجليزي بالبطولات الأوروبية خلال 13 مباراة (خسر 10 وتعادل 3) بعد خسارته اليوم أمام مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي نابولي بيب جوارديولا
