اسكواش - عسل إلى نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة.. ولقب السيدات من نصيب مصر

تأهل مصطفى عسل لنهائيبطولة CIB مصر المفتوحة للاسكواش كما ضمنت مصر لقب السيدات بنهائي يجمع بين هانيا الحمامي وأمينة عرفي.

وأقيمت منافسات نصف النهائي الخميس أمام سفح الأهرامات.

وتحتضن الأهرامات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر المقبل.

وفي منافسات الرجال فاز مصطفى عسل على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط 9-11 و11-9 و11-9 و11-1.

وتفوق البيروفي دييجو إلياس على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3-1 وجاءت نتائج الأشواط 5-11 و11-9 و11-3 و11-6.

وفي السيدات حققت هانيا الفوز على نوران جوهر بنتيجة 3-0 وجاءت نتائج الأشواط 11-8 و11-9 و11-8.

فيما حققت أمينة عرفي الفوز بنتيجة 3-0 على فيروز أبو الخير إذ جاءت نتائج الأشواط 11-1 و11-3 و11-6.

وسيقام نهائي السيدات في السابعة والنصف مساءً، يعقبها نهائي الرجال في الثامنة والربع مساءً.

وعادت منافسات البطولة إلى الأهرامات مجددا بعد غياب في العامين الماضيين.

وتعتبر بطولة مصر المفتوحة هي أولى بطولات المستوى الماسي لموسم 2025 - 2026.

وتعتبر الأهرامات أحد أبرز معالم رياضة الاسكواش منذ استضافة النسخة الأولى في 1996.