بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا

أعلن نادي الترسانة تعيين مؤمن عبد الغفار مديرا فنيا للفريق عقب قبول استقالة عطية السيد.

ويأتي ذلك بعدما تعرض الفريق لخسارة كبيرة أمام مالية كفر الزيات

وقرر النادي تغريم اللاعبين 10 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق، مع تغريم نادر رمضان 30 ألف جنيه لخروجه عن النص مع الجهاز الفني.

وحقق مالية كفر الزيات أول انتصار له هذا الموسم بالفوز على الترسانة بنتيجة 4-0.

سجل أهداف المالية كل من باسم عادل وساهر زيادة وحسام محمد وأحمد مناع.

وحقق الشواكيش انتصارا وحيدا في أول 5 جولات من دوري المحترفين ويحتل المركز الـ 13 في جدول ترتيب المسابقة.

ويمتلك الترسانة 5 نقاط من أصل 15 في أول 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين واستقبلوا 5 منها 4 في مباراة مالية كفر الزيات.

ويلتقي الترسانة في الجولة السادسة مع أسوان يوم الجمعة 26 سبتمبر.