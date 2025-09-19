كرة يد - انتصارات مصرية في الجولة الثانية بـ دوري أبطال أوروبا

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 00:26

كتب : FilGoal

يحيى خالد - باريس سان جيرمان كرة يد

تألق المحترفون المصريون في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد 2025-26.

وفاز سبورتنج لشبونة البرتغالي بقيادة محمد علي على كيلسي البولندي 41-37.

وتألق حارس منتخب مصر بـ 4 تصديات من أصل 19 تسديدة على مرماه.

فوز هو الثاني تواليا للشبونة أصبح فيه بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن فوخس برلين الألماني.

وساهم الثلاثي المصري علي زين وأحمد هشام "دودو" ويحيى الدرع في فوز فيزبريم المجري على نانت الفرنسي 30-25.

وسجل علي زين 3 أهداف، وأحمد هشام دودو سجل هدفا، ويحيى الدرع سجل هدف.

ويقود الفريق المجري المدرب الإسباني خافيير باسكوال الذي تولى تدريب منتخب مصر مؤخرا.

وحقق فيزيريم أول فوز له هذا الموسم وأصبح في رصيده نقطتين في المجموعة الأولى.

وتفوق باريس سان جيرمان يفوز على يوروفارم بنتيجة 33 -27، وسجل يحيى خالد 6 أهداف كثالث أكثر لاعب يسجل لفريقه في اللقاء، فيما اكتفى عبد الرحمن فيصل بصناعة هدفا.

وشارك سيف الدرع في خسارة برشلونة أمام ماجديبورج حامل اللقب بنتيجة 22-21.

وحقق باريس سان جيرمان أول فوز وتعرض برشلونة لأول خسارة وتساوى كلاهما برصيد نقطتين.

ويتأهل أول وثاني الترتيب في كلا المجموعتين إلى ربع النهائي مباشرة.

فيما يتأهل أصحاب المراكز من الثالث للسادس إلى الملحق المؤهل لربع النهائي.

كرة يد دوري أبطال أوروبا لكرة اليد علي زين يحيى خالد
