فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد

اعترف فيل فودين جناح مانشستر سيتي بصعوبة مواجهة الفريق أمام نابولي

وفاز مانشستر سيتي على حساب نابولي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فودين في تصريحات عقب المباراة: "نابولي كان فريقا صعب الاختراق، أعتقد أننا كنا أذكياء للغاية ولم نفقد الكرة كثيرا".

وأكمل "الشوط الأول كان محبطا بعض الشيء، لم أتمكن من تسلم الكرة بين الخطوط".

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، رغم النقص العددي في صفوف نابولي بعد طرد جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 21.

وعن هدف هالاند الأول، رد فودين "هالاند يوصل الركض دائما، وهناك تواصل بيننا، ويبدو أنه يحطم كل الأرقام القياسية، إنه أمر غير مسبوق، إنه لاعب مذهل".

وسجل هالاند الهدف الأول في الدقيقة 56 بعد تمريرة من فودين، قبل أن يضيف جيريمي دوكو الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد مرور رائع من دفاع نابولي.

وعن عودة دي بروين، قال فودين "إنه أسطورة النادي، لا أستطيع أن أشكره بما يكفي لما قدمه، سيبقى أسطورة هنا إلى الأبد".

ولعب دي بروين لمدة 26 دقيقة قبل استبداله ونزول الأوروجوياني أليفيرا لتعويض النقص العددي في الدفاع.