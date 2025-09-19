الاتحاد السكندري يعلن رحيل سامي.. وإيقاف مستحقات وخصم من عقود اللاعبين

أعلن نادي الاتحاد السكندري فسخ تعاقد أحمد سامي المدير الفني للفريق بالتراضي.

يأتي ذلك بعد الخسارة من كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة من الدوري المصري.

كما أعلن النادي إيقاف مستحقات اللاعبين مع خصم 10% من قيمة عقودهم.

وجاء بيان النادي السكندري

"أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد سلامة

القائم بأعمال رئيس النادي إجراءات إنهاء التعاقد مع الكابتن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون بالتراضي، وذلك عقب خسارة الفريق اليوم أمام نادى كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.

كما قرر المجلس إيقاف مستحقات فريق الكرة، وخصم 10% من قيمة عقود جميع اللاعبين بسبب سوء النتائج.

كذلك قرر المجلس إيقاف جميع مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج.

ومجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق".

وأصبح سامي ثالث مدرب يقال هذا الموسم في الدوري المصري بعد طارق مصطفى من البنك الأهلي وخوسيه ريبيرو من الأهلي.

وتولى سامي مهمة تدريب زعيم الثغر في الصيف عقب رحيل مجدي عبد العاطي.

وحقق الاتحاد فوزا وحيدا في أول 7 جولات وتعادل في مباراتين وخسر 4.

ويحتل الفريق المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.

ويستعد الاتحاد للقاء زد يوم 22 سبتمبر الجاري في الجولة الثامنة.