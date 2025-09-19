استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية

فاز مانشستر سيتي على حساب نابولي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند في الدقيقة 56، قبل أن يضيف جيريمي دوكو الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد مرور رائع من دفاع نابولي.

ولعب نابولي المباراة منقوصا منذ الدقيقة 21 بعد طرد جيوفاني دي لورينزو إثر عرقلة إيرلينج هالاند على حدود منطقة الجزاء.

ونجح هالاند في الوصول لـ 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا خلال 49 مباراة، كأسرع لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم.

وكان الهولندي رود فان نيستلروي أسرع لاعب يصل لـ50 هدفا خلال 62 مباراة، قبل أن يكسر هالاند رقمه القياسي.

ونجح جوارديولا في الفوز أمام أنطونيو كونتي ليتعادل معه في المواجهات المباشرة، حيث سبق وأن فاز المدرب الإيطالي 4 مرات، فيما نجح بيب اليوم في تحقيق فوزه الرابع أمامه.

كما واصل نابولي رقمه السلبي على الملاعب الإنجليزية، حيث لم يسبق له الفوز أمام منافس إنجليزي بالبطولات الأوروبية خلال 13 مباراة (خسر 10 وتعادل 3) بعد خسارته اليوم أمام مانشستر سيتي.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة سجال بين الفريقين، وتألق دوناروما في الدقيقة 18 وأبعد رأسية سام بوكيما.

وفي الدقيقة 20 انطلق هالاند نحو المرمى ولكن تدخل دي لورينزو بقطع الكرة، ليعود الحكم لتقنية الفيديو لاحتمالية بطاقة حمراء.

وبالفعل في الدقيقة 21 قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء لـ جيوفاني دي لورينزو بعد عرقلة هالاند.

ضغط هالاند من أجل اقتناص هدف التقدم، وأرسل ريندرز كرة عرضية في الدقيقة 25 ولكن مرت أعلى العارضة بقليل.

وأجرى نابولي أول تبديلاته في الدقيقة 26 بنزول الأوروجوياني أليفيرا بدلا من كيفين دي بروين، لتعويض النقص العددي في الدفاع.

وحاول فيل فودين في الدقيقة 30 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس نابولي فانيا سافيتش.

وواصل سافيتش التألق وتصدى لكرتين متتاليتين في الدقيقة 41، قبل أن يتصدى لتسديدة قوية في الدقيقة 45+2 اصطدمت بقدم بوليتانو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول مانشستر سيتي إلحاق الضرر بشباك نابولي، حتى نجح هالاند في الدقيقة 56 بعد تمريرة رائعة من فيل فودين لعبها هالاند رأسية في الشباك، ليمنح فريقه الهدف الأول.

لم يهدأ رفاق هالاند بعد الهدف الاول، ونجح جيريمي دوكو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد مرور رائع من دفاع نابولي ليسكن الكرة الشباك.

وأجرى جوارديولا تبديل أول بنزول نيكو جونزاليس بدلا من رودري، قبل أن يتبعه بتبديل آخر بنزول سافينيو بدلا من جيريمي دوكو، ثم ناثان أكي وريكو لويس وأوسكار بوب، بدلا من ريندرز وجفارديول وهالاند دفعة واحدة.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

ويلتقي مانشستر سيتي أمام بروسيا دورتموند، وليفركوزن، وجالاتا سراي على أرضه، فيما يخرج لمواجهة ريال مدريد، وباير ليفركوزن، وبودو جليمت، وموناكو.

أما نابولي فيواجه تشيلسي، وأينتراخت فرانكفورت، وسبورتنج لشبونة، وكاباراج أجدام على ملعبه، فيما يخرج لمواجهة وبنفيكا، وأيندهوفن، وكوبنهاجن.