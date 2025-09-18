بمشاركة القائد حجازي.. نيوم يحقق انتصاره الثاني في الدوري السعودي على حساب الأخدود

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

حقق نيوم انتصاره الثاني على التوالي وتفوق على الأخدود بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وشارك أحمد حجازي أساسيا بقميص نيوم مرتديا شارة القيادة في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق عبد الملك العييري في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة:
حجازي: واجهنا أهلي جدة بندية.. وهذا ما نحتاج لفعله بمشاركة حجازي ولدغة توني.. أهلى جدة يفوز على نيوم في انطلاق الدوري السعودي خبر في الجول - المنتخب الثاني يستطلع رأي حجازي للمشاركة في كأس العرب.. والنني يرحب لمزاملة حجازي.. نيوم يتعاقد مع مدافع الهلال

هدف منح نيوم أول انتصار على ملعبه والثاني هذا الموسم.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء تعرض الكولومبي سيباستيان بيدروزا لاعب الأخدود للطرد في الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء.

وارتفع رصيد نيوم لـ 6 نقاط ارتقى بها للمركز الرابع فيما يتذيل الأخدود الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ويستعد نيوم للقاء الرياض في الجولة الرابعة من الدوري السعودي يوم 28 سبتمبر الجاري.

وقبلها سيلتقي مع الحزم في كأس ملك السعودية يوم الثلاثاء المقبل.

أحمد حجازي الدوري السعودي نيوم
نرشح لكم
الكشف عن تفاصيل إصابة مدافع النصر  الموعد الأقرب لعودة بنزيمة لـ اتحاد جدة الكشف عن موقف نونيز من المشاركة أمام أهلي جدة دوري أبطال آسيا 2 – النصر ينتصر بخماسية في غياب رونالدو.. والوصل يفوز بسباعية الرياضية: كوكا يدخل حسابات مدرب الاتفاق بعد غيابه أول جولتين للإيقاف الرياضية: بنزيمة يخضع لبرنامج علاجي في فرنسا شكوك حول مشاركة كانسيلو في الكلاسيكو السعودي أمام أهلي جدة ثيو: كرة القدم في السعودية ليست سهلة كما يعتقد الأوروبيون
أخر الأخبار
موقعة عبد الستار صبري ومدرب الزمالك السابق.. مورينيو وبنفيكا وتاريخ يعيد نفسه بعد 25 عاما ساعة | تقرير في الجول
موسم انفجار راشفورد؟ برشلونة يضرب نيوكاسل بهدفين ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - عسل إلى نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة.. ولقب السيدات من نصيب مصر 2 ساعة | رياضات أخرى
بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - انتصارات مصرية في الجولة الثانية بـ دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | كرة يد
فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الاتحاد السكندري يعلن رحيل سامي.. وإيقاف مستحقات وخصم من عقود اللاعبين 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513708/بمشاركة-القائد-حجازي-نيوم-يحقق-انتصاره-الثاني-في-الدوري-السعودي-على-حساب-الأخدود