بمشاركة القائد حجازي.. نيوم يحقق انتصاره الثاني في الدوري السعودي على حساب الأخدود
الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 23:42
كتب : FilGoal
حقق نيوم انتصاره الثاني على التوالي وتفوق على الأخدود بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
أحمد حجازي
النادي : نيوم
وشارك أحمد حجازي أساسيا بقميص نيوم مرتديا شارة القيادة في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق عبد الملك العييري في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
هدف منح نيوم أول انتصار على ملعبه والثاني هذا الموسم.
عبدالملك العييري 🤯🚀
الهدف الأول على ملعبنا هذا الموسم 🔥#عزّنا_بطبعنا #دوري_روشن_السعودي | #نيوم_الأخدودSeptember 18, 2025
وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء تعرض الكولومبي سيباستيان بيدروزا لاعب الأخدود للطرد في الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء.
وارتفع رصيد نيوم لـ 6 نقاط ارتقى بها للمركز الرابع فيما يتذيل الأخدود الترتيب بدون رصيد من النقاط.
ويستعد نيوم للقاء الرياض في الجولة الرابعة من الدوري السعودي يوم 28 سبتمبر الجاري.
وقبلها سيلتقي مع الحزم في كأس ملك السعودية يوم الثلاثاء المقبل.