الأسرع في التاريخ.. هالاند يصل للهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا

سجل إرلينج هالاند الهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا، كأسرع لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم

ونجح هالاند في تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي في شباك نابولي ضمن الجولة الأولى لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستغل هالاند تمريرة فيل فودين السحرية ليسجل الكرة رأسية في شباك الحارس الصربي فانيا سافيتش.

ووصل هالاند للهدف رقم 50 في مسيرته بدوري أبطال أوروبا خلال 49 مباراة خاضها المهاجم النرويجي.

وسجل هالاند 6 أهداف بقميص لايبزيج خلال 6 مباريات، و13 هدفا بقميص بروسيا دورتموند في 15 مباراة.

فيما سجل 27 هدفا بقميص مانشستر سيتي خلال 30 مباراة.

ووصل هالاند لـ 50 هدفا كأسرع لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم، متخطيا الهولندي رود فان نيستلروي.

ووصل نيستلروي لـ50 هدفا بعد المشاركة في 62 مباراة

ويلتقي مانشستر سيتي خلال مرحلة الدوري أمام نابولي وبروسيا دورتموند، وليفركوزن، وجالاتا سراي على أرضه، فيما يخرج لمواجهة ريال مدريد، وباير ليفركوزن، وبودو جليمت، وموناكو.

ويسعى مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته.

وتوج سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عام 2023 بعد الفوز على حساب إنتر الإيطالي في المباراة النهائية بهدف نظيف.