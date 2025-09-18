دوري المحترفين – 4 تعادلات سلبية.. و6 أهداف في مباراتين
الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 23:00
كتب : رضا السنباطي
افتتحت اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 5 من دوري المحترفين (القسم الثاني) وانتهت 4 مباريات من أصل 6 بالتعادل السلبي.
وحقق مالية كفر الزيات أول انتصار بالفوز على الترسانة بنتيجة 4-0.
سجل أهداف المالية كل من باسم عادل وساهر زيادة وحسام محمد وأحمد مناع.
الفوز هو الأول للفريق تحت قيادة أيمن المزين ورفع رصيده لـ 5 نقاط.
وفاز أبو قير للأسمدة على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-0 وحافظ على صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة.
سجل هدفي أبو قير محمد عصام كمال.
وجاءت نتائج المباريات السلبية الـ 4 بين كل من
مسار × بترول أسيوط
بروكسي × وي
أسوان × لافيينا
السكة الحديد مودرن × طنطا
وتختتم مباريات الجولة الخامسة غدا الجمعة بلقاء تجمع بين
الداخلية × راية
القناة × المنصورة
ديروط × بلدية المحلة
