دوري المحترفين – 4 تعادلات سلبية.. و6 أهداف في مباراتين

افتتحت اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 5 من دوري المحترفين (القسم الثاني) وانتهت 4 مباريات من أصل 6 بالتعادل السلبي.

وحقق مالية كفر الزيات أول انتصار بالفوز على الترسانة بنتيجة 4-0.

سجل أهداف المالية كل من باسم عادل وساهر زيادة وحسام محمد وأحمد مناع.

الفوز هو الأول للفريق تحت قيادة أيمن المزين ورفع رصيده لـ 5 نقاط.

وفاز أبو قير للأسمدة على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-0 وحافظ على صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة.

سجل هدفي أبو قير محمد عصام كمال.

وجاءت نتائج المباريات السلبية الـ 4 بين كل من

مسار × بترول أسيوط

بروكسي × وي

أسوان × لافيينا

السكة الحديد مودرن × طنطا

وتختتم مباريات الجولة الخامسة غدا الجمعة بلقاء تجمع بين

الداخلية × راية

القناة × المنصورة

ديروط × بلدية المحلة