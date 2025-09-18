كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري على حساب الاتحاد

حقق كهرباء الإسماعيلية أول فوز في تاريخه بالدوري المصري بالانتصار على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة السابعة.

سجل محمد السيد شيكا هدف فوز كهرباء الإسماعيلية.

الفوز التاريخي يأتي بعد 6 مباريات دون فوز لكتيبة رضا شحاتة.

وارتقى الكهرباء للمركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، فيما ظل الاتحاد السكندري بنفس الرصيد من النقاط في المركز السابع عشر.

وصف المباراة

حاول علي سليمان مبكرا تهديد مرمى الاتحاد السكندري لكن صبحي سليمان كان في الموعد في الدقيقة 6.

ورد هشام عادل بتسديدة تصدى لها حارس الكهرباء في الدقيقة 35.

الشوط الأول من اللقاء غلب عليه التدخلات القوية إذ أشهر الحكم 5 بطاقات صفراء بواقع 3 للكهرباء و2 للاتحاد.

وفي الدقيقة 71 أرسل البديل عبد الفتاح شتا تمريرة بالمقاس لمحمد سعيد "شيكا" البديل الآخر الذي لمس الكرة برأسه وحوّلها في الشباك معلنا تقدم كهرباء الإسماعيلية.

الثنائي شارك كبديل في الدقيقة 59 وساهما في هدف التقدم في الدقيقة 71 أي بعد 12 دقيقة من المشاركة.

وأهدر لاعبو الاتحاد فرصة ثمينة لإدراك التعادل على أكثر من فرصة في هجمة واحدة لكن الحارس والدفاع كانوا لها بالمرصاد.

وأهدر فادي فريد فرصة محققة في الدقيقة 90+8 علت العارضة لتنتهي المباراة بفوز تاريخي للضيوف على استاد الإسكندرية.

